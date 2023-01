Alistan avisos para dueños de terrenos sucios

Ciudad Juárez.- La Dirección de Limpia prepara para fines de enero las primeras notas de cobro que se podrán convertir en crédito fiscal para posteriormente embargar terrenos sucios, afirmó el titular de la dependencia, Gibrán Solís.

“Ya están seleccionados los 100 predios, ya los publicamos por lo menos en cuanto al número, ya se iniciaron los primeros procedimientos de notificación y multas, pero les insisto a los ciudadanos, a los dueños de los lotes, que la intención es limpiar”, declaró.

Explicó que los dueños de fincas ruinosas, es decir, las tienen llenas de basura o escombro, ya son acreedores a una multa por faltas al Reglamento de Aseo y Regeneración Urbana del Municipio de Juárez.

Una vez que se notifica la multa el propietario tiene 15 días para limpiar el terreno, si no lo hace el Municipio lo hará con cargo al dueño, y si posteriormente el ciudadano no paga el costo de ese trabajo, se convertirá en crédito fiscal y la Tesorería puede embargar el terreno, indicó Solís.

“Si hoy tú eres dueño de un lote y lo tienes con escombro, con basura o con llantas, lo hayas permitido o no lo hayas permitido, estés consciente o no estés consciente, estés informado o no, ya hoy estás infringiendo el Reglamento de Aseo, es decir, ya eres acreedor de una multa, ya te voy a multar, pero no llega ahí, sino que tienes la obligación de limpiarlo y ahí es donde damos 15 días para que lo limpies, con una acción de prórroga a petición de la parte interesada”, explicó.

La multa por tener un terreno sucio es de 48 mil pesos, aproximadamente, y aparte está el cobro de la limpieza del terreno por el Municipio, que es más costoso, y que depende del tamaño de la propiedad y de la cantidad de desechos que se saquen, puede ser de 250 mil a un millón de pesos, abundó el director de Limpia.

“Por favor no se esperen, estamos con las puertas abiertas, estamos realmente ansiosos de que podamos empezar a firmar convenios y compromisos de limpieza de los terrenos por toda la ciudad, en el suroriente hay grandes terrenos que colindan con avenidas principales por la Talamás Camandari, tenemos varias superficies de gran extensión que están llenas de montones de escombro, por Lote Bravo, por el bulevar Fundadores, por todas esas calles que los dueños saben a quiénes nos referimos, entonces apoyemos”, anotó.

Señaló que para el Municipio lo importante es que se limpie la ciudad: “no es con efectos recaudatorios, lo hemos seguido declarando porque es la instrucción del presidente, tenemos que limpiar la ciudad, lamentablemente no hemos tenido la respuesta que esperábamos”.

El funcionario invitó una vez más a los dueños de predios que los tengan sucios a que los limpien y no esperen que se les aplique la multa.

“Si eres dueño de un terreno y no lo has atendido, atiéndelo, estamos trabajando, los tenemos ya identificados, tenemos las claves catastrales, tenemos los propietarios, la primera multa a valor de UMA del año pasado era de 48 mil pesos, sólo porque lo tengas sucio, más el cargo en caso de que no lo limpies”, puntualizó.

acastanon@redaccion.diario.com.mx