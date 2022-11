Alistan 7mo Congreso Binacional de Autismo

Ciudad Juárez.— La séptima edición del Congreso Binacional de Autismo ‘Fortaleciendo Familias’ se llevará a cabo en el auditorio Federico de la Vega del Tecnológico de Monterrey, en donde especialistas locales e internacionales abordarán temas sobre la actualidad del autismo, la importancia de la detección temprana y derechos de una persona con trastorno del espectro autista (TEA), entre otros.

En aras de la inclusión

El evento se realizará este 10 y 11 de noviembre y su propósito es que padres y madres de familia, docentes y especialistas conozcan sobre el TEA, y con ello incentivar la inclusión de los niños, niñas, adolescentes y adultos con esta condición.

Dicho congreso arrancará el día de mañana a las 2:00 de la tarde y se tendrán conferencias hasta las 7:00 de la tarde, en las que se abordarán temas como los ‘Efectos de las pantallas en el neurodesarrollo’, a cargo de la neuróloga pediátrica Ana Carolina Aguilar Venegas.

También la ponencia sobre ‘Actualidades en el autismo y la importancia de la detección temprana’, a cargo del especialista Juan Carlos Luévanos.

El psiquiatra Raúl Iturriaga les hablará a los asistentes sobre el tema ‘Asperger, mitos y realidades’, este viernes 11 de noviembre a las 9:00 de la mañana; el especialista Abdiel Yair Hernández ofrecerá la conferencia ‘¿Conoces los derechos de una persona con TEA?’, a partir de las 10:20 de la mañana, se informó.

La séptima edición del Congreso Binacional de Autismo concluirá con la conferencia del especialista Alejandro Carrera, quien expondrá el tema ‘Fortaleciendo familias, que las diferencias nos unan’, a partir de las 5:20 de la tarde hasta las 18:00 horas.

Continúa discriminación

“Muchas personas conocen la palabra autismo, pero no saben qué es, y lamentablemente nos seguimos encontrando con discriminación, nos seguimos topando con falta de información, con maestros que no quieren aceptar a niños con autismo en las escuelas y guarderías, no tanto porque no los quieren sino porque no saben atenderlos y no saben de esta condición”, dijo Egla Martínez, directora de la asociación Unidos por el Autismo.

Los interesados en formar parte del congreso deberán cubrir una cuota de recuperación de 900 pesos por los dos días; además, tendrán la opción de participar de manera presencial o virtual.

Para más información los interesados pueden comunicarse al número de teléfono (656) 372-3948.

‘Fortaleciendo Familias’

DÓNDE: Auditorio Federico de la Vega, Tec de Monterrey

CUÁNDO: Jueves 10 y viernes 11 de noviembre

HORARIO: De las 2:00 a las 19:00 horas

COSTO: $900, cuota de recuperación

• Se ofrecerán conferencias sobre autismo, la importancia de su detección temprana, derechos de personas con TEA, entre otros

• Para más información, los interesados pueden comunicarse al número de teléfono (656) 372-3948