Alertan sobre las mordeduras de arañas

Ciudad Juárez.- El tiempo de calor propicia las plagas de mosquitos, moscas y cucarachas, que son el principal alimento de las viudas negras y las arañas violinistas.

El cuadro clínico por el ataque de una araña violinista se manifiesta con inflamación, dolor y ardor en la zona afectada, y en el caso de la viuda negra se presenta dolor en la columna vertebral baja, sudoración y problemas para respirar, explicó Irving David Chávez Lara, biólogo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), quien expuso en el coloquio de animales ponzoñosos el tema ‘Arañas de Chihuahua’.

La recomendación para no exponerse una mordedura de arañas es evitar manipularlas, mantener los hogares limpios y sacar los tiliches arrumbados que hay en el patio.

“Es importante que se resguarde al animal para conocer la biología de las arañas, vamos a tener dos grandes grupos de arañas: tejedores y no tejedoras. Si algo me mordió y estaba en una telaraña, probablemente sea una viuda negra; si algo me mordió y no tenía telaraña puede ser una violinista, porque esa araña no teje redes elaboradas como la viuda negra”, detalló el biólogo.

Explicó que las arañas son resistentes a los venenos que se utilizan para fumigar, así que al momento de esparcir los químicos a los patios entran al hogar o se pasan a la casa del vecino.

En Chihuahua existen varios tipos de arañas como las saltarinas, lobo, de rincón, patonas, viuda negra y violinistas; sin embargo, estas dos últimas son las que pueden causar daños a la salud.

Las arañas son artrópodos que se pueden distinguir porque su cuerpo esta dividido en dos y tiene ocho patas; algunas son tejedoras, corredoras y venenosas, excepto una que pertenece a la familia uloboridae, que es raro ver en las casas debido a que se encuentra en otro entorno, además de que sólo crece tres milímetros.

“Tienen un veneno citotóxico que destruye la células, por ejemplo, al momento de que la violinista muerde se puede tener dos tipos de envenenamiento: el sistémico, que ataca al sistema linfático (se encarga de desechar todo lo que el cuerpo no necesita) que ya no se puede frenar, y es ahí es que hay mortalidad por ese tipo de mordeduras; y el envenenamiento local que causa necrosis, es decir, que el tejido empieza a morir”, dijo el biólogo.

Explicó que las personas adultas mayores y los niños son los más susceptibles a la ponzoña de las arañas, y en el caso de los otros grupos poblacionales dependerá del estado de salud del organismo.

“Es de pura suerte. Si te toca el envenenamiento sistémico, puede causar la muerte, si te toca un envenenamiento local, los síntomas graves empiezan a las 72 horas; por eso una de los aspectos importantes es llevar a la persona a donde tengan el anti veneno”, añadió el biólogo.

Especies de serpientes en la región

Durante el coloquio, también se abordó el tema “Venenos y antivenenos de Vipéridos y Elápidos” por parte del maestro en Ciencias Genómicas de la UACJ Eduardo Macías Rodríguez.

El ponente explicó que en la localidad hay varias especies de serpientes de cascabel conocidas como la cascabel de cola negra, cascabel adiamantado, cascabel de la pradera, cascabel colorada y cascabel mojave.

Este tipo de especies tienen un veneno similar, pero actúa de diferente manera; por ejemplo, la mordedura de la serpiente de cascabel de cola negra destruye la sangre, y provoca que la persona empiece a desangrarse por todos los orificios del cuerpo, dijo el especialista.

En cuanto a la serpiente de cascabel adiamantado, de la pradera, la colorada y mojave, mencionó que cuando atacan la persona tiene daños en el sistema nervioso y celular.

Las primeras dos horas son cruciales para que el afectado reciba atención médica, a las cuatro horas de desatención puede perder una extremidad; sin embargo, las afecciones serán de acuerdo con las condiciones de salud física del paciente, explicó el ponente.

“Los casos de mordeduras son muy escasos, son más por la violinista, viuda negra o por picadura de alacrán que por cascabel, es decir, habrá un accidente cuando están cerca de ella, o cuando la quieren manipular”, explicó Macías Rodríguez.

Cuando hay un ataque de una serpiente se experimenta dolor intenso, inflamación, ardor, sensación de tener el cuerpo caliente, añadió el especialista en serpientes.

Los animales bajan a las zonas de Ciudad Universitaria, Anapra y a las colonias pegadas a la Sierra de Juárez para alimentarse con ratones.

“La serpiente sale de hibernación a finales de marzo, ella tiene ganas de comer y es cuando el veneno está mucho más concentrado, y si en ese momento llegan a morder el veneno será más dañino; en esta época de verano tratan de esconderse en lugares con sombra, prefieren huir del calor, es difícil verlas en la mañana o en la tarde, pero se pueden encontrar resguardadas debajo de las llantas, madera, letrinas”, expuso el especialista.

Los antivenenos se encuentran en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), en Pensiones Civiles del Estado y en algunos hospitales privados.

Para evitar un accidente es recomendable no molestarlas o alejarlas con algún palo, llamar al número de emergencia 911 o a la dirección de Ecología, dijo el entrevistado.

