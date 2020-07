Alertan sobre falso trámite de actas de nacimiento

Cortesía

Ciudad Juárez.- La oficina de Recaudación de Rentas informó a la ciudadanía a que no se dejen engañar por páginas fraudulentas en redes sociales donde piden el depósito a una cuenta bancaria a cambio de diversas actas que se tramitan en el Registro Civil.

Laura Marín Franco, titular de la dependencia, dijo que lo anterior debido a que hoy se presentaron cuatro casos de personas, argumentando que se les pidió el pago de 400 pesos anticipado, siendo que las actas de nacimiento, tienen un valor de 100 pesos.

Explicó que la manera de operar es que les proporcionan un número de cuenta para que realicen el depósito del monto mencionado en una tienda de conveniencia, después de hacerlo, les envían un correo donde se les avisa que su pago fue recibido exitosamente y que las actas serán enviadas al correo que proporcionaron.

Detalló, que las actas no se envían mediante correos electrónicos, puesto que el papel que se utiliza cuenta con seguridad, y no es una hoja común, por lo que se pide que no se dejen engañar.

Mencionó que es totalmente falso, puesto que las actas únicamente se pueden tramitar en los diferentes módulos de Recaudación de Rentas o del Registro Civil, contando también con cajeros automáticos en diversos puntos de la ciudad.

La funcionaria exhortó a las personas que resultaron afectadas, acudir a la Fiscalía General del Estado (FGE), a levantar una denuncia por la estafa a la que fueron víctimas.