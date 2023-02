Alertan sobre cortes de agua ante mal clima

Ciudad Juárez.— A pesar de que gran parte de la ciudad se vio afectada por la falta de agua la tarde del domingo debido a que se detuvo el 50 por ciento de los pozos por los apagones de energía eléctrica, esta situación ocurrirá cada vez que haya cortes de luz, ya que la Junta de Agua legalmente no puede tener sus propias plantas de electricidad, dijo el director ejecutivo de esta descentralizada a nivel estatal, Mario Mata.

El funcionario descartó que la Junta Central de Agua y Saneamiento pueda adquirir sus propias plantas.

“No, claro que no, eso no está permitido por la ley; la única que puede generar electricidad es la Comisión Federal de Electricidad, incluso ya con este nuevo gobierno ni siquiera permite otro tipo de autoabasto, entonces no serviría de nada, nada más agravaríamos el problema, es un problema que tiene que solucionar la CFE”, comentó.

El domingo la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) lanzó un comunicado en el que informó que debido a los fuertes vientos no había energía eléctrica y con ello el 50 por ciento de los pozos de la ciudad no estaban en funcionamiento, por lo cual muchos sectores no tenían servicio.

La mañana de ayer, Daniel Valles, vocero de la JMAS informó que los 92 pozos que fueron afectados ya trabajaban con normalidad.

Dijo que en algunos sectores la falta de servicio fue hasta de nueve horas, ya que el restablecimiento se realizó conforme la CFE fue electrificando.

Indicó que en toda la ciudad se cuenta con un total de 190 pozos.