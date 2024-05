Alertan por golpe de calor a migrantes

Ciudad Juárez.- El desgaste físico y anímico que les ha provocado el largo viaje desde sus lugares de origen y las condiciones en las que permanecen en el bordo del río Bravo han causado distintas afectaciones en la salud de las personas migrantes, informó el director de Protección Civil municipal, Sergio Rodríguez.

Alertó que la temporada de calor les sumará aún más riesgos de sufrir una deshidratación o un golpe de calor, así como infecciones estomacales debido a la falta de higiene que tienen al dormir durante días sobre la tierra, mientras esperan poder cruzar a Estados Unidos, por lo que les pidió que acudan a los albergues de la ciudad.

Entre los afectados se han encontrado tanto adultos como menores de edad, como ocurrió el jueves cuando los paramédicos de Rescate Municipal trasladaron a una niña y a un niño del marcador internacional número 40 al Hospital Infantil de Ciudad Juárez, en donde fueron diagnosticados con deshidratación y varicela.

“Si bien es cierto que el río no lleva una corriente muy grande, a final de cuentas es agua de arrastre que viene con basura, maleza, animales muertos, es agua contaminada. Y el lugar por si solo representa un peligro para las personas de algún animal que salga y los afecte. Exponen su integridad física”, dijo Rodríguez al exhortarlos a ir a un albergue para descansen y duerman en condiciones seguras.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Chihuahua, del 1 de enero de 2023 al 24 de mayo de 2024 los hospitales y centros de salud atendieron a nivel estatal a un total de 4 mil 710 personas en movilidad, de las cuales un 10 por ciento requirieron de hospitalización.

Presentan problemas respiratorios y estomacales

En los niños los padecimientos más frecuentes que se han reportado están relacionados con problemas respiratorios y estomacales, entre los que destacan infecciones y enfermedades diarreicas.

Y en los adultos se han detectado problemas intestinales, bucales, trastorno de ansiedad, reacciones alérgicas, curaciones de heridas diversas, fracturas, supervisión de embarazo, así como dolor de tórax, lumbares o de articulaciones.

“De esta cifra se han atendido a 3 mil 644 personas en centros de salud y a mil 66 en hospitales”, como ocurrió con los dos menores que permanecían el jueves en el bordo del río Bravo.

Se informó que “la niña llegó con un cuadro de deshidratación, luego de ser atendida se reporta estable y pendiente su valoración para egresarla”.

La menor identificada como A.M., de 10 meses de nacida, lleva tres meses viajando desde Honduras con su mamá de 23 años de edad, con quien permaneció días acampando frente a Estados Unidos, soportando temperaturas de más de 30 grados centígrados.

‘Ya no quiero estar aquí’

“Yo vengo solita con mi niña, mi niña tiene vómito, diarrea, calentura… ayer (miércoles) pensaba que se me iba a morir mi hija, porque la miré bien mal. Me siento bien mal, ya no quiero estar aquí, yo lo que quiero es que me ayuden para irme pa’ mi lugar pa’ Honduras, porque soy de Honduras, no tengo ni ropa para cambiarla”, pidió la mañana del jueves la madre centroamericana mientras permanecía sentada a la orilla del río Bravo, el cual luce seco, pero rodeado de rollos de concertina que les impiden el paso a Estados Unidos.

Sobre J. A. de 12 años de edad, venezolano que acampaba en los límites de Ciudad Juárez y El paso junto a su mamá desde el lunes 20 de mayo, la Secretaría de Salud de Chihuahua informó que fue diagnosticado con varicela, aunque en el lugar había trascendido como sarampión.

“El niño llegó sin presentar síntomas de deshidratación, pero al revisarlo detectaron que tiene varicela, una vez diagnosticado se le brindó el tratamiento médico, personal de la Jurisdicción Sanitaria le dará seguimiento al caso para evitar un posible contagio”, indicó la Secretaría de Salud.

Informó que la Región Sanitaria de Ciudad Juárez trabaja de manera coordinada con la Comisión Intersectorial de Salud para la atención a la población en situación de movilidad.

Los menores permanecían a la orilla del río, a la altura del bulevar Juan Pablo II y Francisco Villarreal Torres, en donde pidieron el apoyo médico, por lo que ambos fueron trasladados al hospital a bordo de una ambulancia.

“Al momento en que llegan aquí a Ciudad Juárez ya vienen con un desgaste físico muy fuerte, con un desgaste de salud, con las defensas muy bajas. Y al momento de estar aquí expuestos, pues se vuelven propensos a sufrir un golpe de calor más rápido que un ciudadano que sí lleva una hidratación correcta o que lleva un descanso propio y alimentación adecuada”, destacó el director de Protección Civil municipal.

De acuerdo con las narraciones de los propios migrantes a El Diario, el promedio de viaje que tienen al llegar a Juárez es de tres meses, y la mayoría prefiere estar cerca del río Bravo para poder ingresar a Estados Unidos, pero debido a la vigilancia de la Guardia Nacional de Texas algunos de ellos están enfermando en la espera.

Los migrantes también han señalado el gas pimienta disparado por los agentes texanos como causa de las afectaciones en la salud, como Cari Leal, de 41 años de edad, quien se enfermó de la garganta en el bordo mexicano.

“Muchos gases pimienta, es por eso que yo estoy así… fue el gas, porque yo no estaba así”, dijo la venezolana, casi sin poder hablar, mientras se enjuagaba la cara a la orilla del río Bravo.