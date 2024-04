Alertan por falsos empleados de Recaudación

Ciudad Juárez.- Recaudación de rentas solicita a la ciudadanía tener cuidado con falsos empleados que piden dinero en la madrugada para poder “avanzar más rápido el trámite”.

Elisa Lomelí, subrecaudadora de Ciudad Juárez, dijo que recibieron denuncias que en las oficinas provisionales instaladas en estadio Juárez, “donde tenemos las altas de Repuve, donde les dotamos las placas hay personas que se hacen pasar por trabajadores de Recaudación y solicitan dinero a los contribuyentes; les pido no caigan en trampas, en fraudes”, al señalar los sujetos que no laboran para Recaudación de Rentas.

En referente al modus operandi del fraude, dijo que “llegan a personas ajenas a la Recaudación y les ponen con una chinola un número y les dicen que les van a cobrar para que no pierdan su lugar”.

Lomelí recordó a la comunidad que las oficinas de Recaudación de Rentas es la única parte en donde se paga el trámite de pago del impuesto por expedición de nuevas placas; solamente en las cajas de la dependencia y no en otro lugar. “Entonces para que no hagan ninguna ningún pago adicional a los que están ahí que no son empleados de Recaudación están yendo personas ajenas a la Recaudación y los están engañando”, manifestó.

El incidente denunciado se registró ayer, aproximadamente a las 04:00 horas. “Se detectó que estos estafadores acudieron a las 4:00 de la madrugada para tratar de cobrar por poner un número de turno en el parabrisas o ventanas de los vehículos”, dio a conocer.

Roberto Robles Martínez, propietario de un vehículo tipo SUV, relató a El Diario que no es como dicen que desde la madrugada deben llegar. “Por ejemplo, yo llegué ahorita como a las nueve de la mañana y salí en dos horas máximo”.

Al contrario de Raúl García Solís, quien relató que el pernoctó en su vehículo estacionado en la línea para obtener número para realizar el trámite de regularización, al cuestionarle sobre los rumores de los falsos trabajadores de Recaudación, dijo que no se había percatado de ello, pero que sí vio uno que otro carro con un número en el cristal, pero que pensó que así habían llegado para su regularización.

La dependencia estatal informó que no es necesario formarse desde la madrugada, ya que el horario de servicio al público es desde las 8:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde, suficiente tiempo para atender todo trámite que se presente en el día. (David Ceniceros)