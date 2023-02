Alertan a migrantes sobre cobro de citas en CBP One

Ciudad Juárez.— La aplicación móvil CBP One para lograr una cita de ingreso a los Estados Unidos en busca de una excepción humanitaria al Título 42 es totalmente gratuita, alertó la asociación internacional HIAS México, al pedirle a los migrantes que no se dejen engañar.

“Hay personas que nos dicen que ellos tienen contactos con CBP (la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos) y que ellos nos pueden agregar a la lista, cobran 500 dólares”, narró un migrante venezolano a El Diario.

PUBLICIDAD

El hombre, quien salió hace cinco meses de su país, aseguró que se despierta desde las 4:00 de la mañana todos los días en busca de una cita para ingresar a Estados Unidos, por lo que ya está desesperado, y confesó que aunque no tiene el dinero para pagarle a quienes les ofrecen agregarlos en la lista de CBP, si lo tuviera quizás ya los hubiera buscado.

Aunque se trata de una estafa, la saturación del sistema ha provocado que la noticia de que existen personas que pueden agregar a los migrantes a la lista de CBP cada vez es más fuerte entre los propios migrantes, dijo el sudamericano, quien llegó a esta frontera hace dos meses.

“La aplicación CBP One es totalmente gratuita, no es necesario que permanezcas en algún albergue para obtener una cita, mucho menos que le pagues a nadie para enviar tu información, tampoco es necesario que te apuntes en listas de espera o que llenes formularios por Internet o por WhatsApp”, alertó el fin de semana la asociación HIAS México, de origen judío.

Desde el 12 de enero de este año, el Gobierno de Joe Biden ofrece nuevos mecanismo para que los no ciudadanos estadounidenses programen sus citas en busca de una excepción humanitaria al Título 42, para presentarse en los puertos oficiales de entrada de su país con el objetivo de facilitar “llegadas seguras y ordenadas” a través de CBP One.

Antes, Estados Unidos recibía a los solicitantes a través de organizaciones no gubernamentales y de las autoridades estatales, quienes se coordinaban con los albergues de la ciudad de acuerdo con el número de personas aceptadas diariamente.

Desde enero, CBP One es la única alternativa para que los migrantes puedan buscar una excepción de la orden de salud pública del Título 42. Y una vez que la orden del Título 42 ya no esté vigente, se utilizará CBP One para ayudar a garantizar un procesamiento seguro y ordenado en los puertos de entrada, informó el pasado 5 de enero el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés).

“Si alguien te dice que tiene influencias para conseguir una cita o para que te la nieguen, es mentira; ten cuidado con los fraudes y con las estafas, no le des tu dinero ni tu información a cualquiera. No te dejes engañar”, destacó HIAS México a través de sus distintas redes sociales.

Para mayor información puede contactarse con el personal de HIAS en Ciudad Juárez al teléfono (656) 861-9494, de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Para comunicarse con personal de HIAS puede llamar al número (656) 861-9494 de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. de la tarde