Alertan a corporaciones ataques contra menores

Ciudad Juárez.- Un adolescente de 13 años fue acribillado y otros dos más recibieron varios disparos; en la escena del crimen fueron asegurados elementos balísticos calibre 9 milímetros. El ataque armado alertó a las autoridades preventivas por ser adolescentes los objetivos del ataque armado registrado al poniente de la ciudad.

César Omar Muñoz Morales, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), dijo ayer que estos actos son lamentables.

Las víctimas de la agresión fueron identificadas como E. Q. C y K. Q. C., ambos de 13 años, así como C. F. C. de 17 años.

La agresión en contra de los adolescentes ocurrió a las 00:06 horas de este 23 de mayo, en las calles Doctor Arroyo y Pantitlán, de la colonia Adolfo López Mateos, a donde acudieron los primeros respondientes, que atendieron el llamado de emergencia recibido en el 911, mediante el cual los vecinos alertaron sobre una balacera.

Un comandante de la Policía Municipal, adscrito al Distrito Centro, dijo que afuera de la casa encontraron a C. F. C. de 17 años, E. Q. y K. Q., ambos de 13, con lesiones de bala, además en el lugar se hallaron nueve casquillos de calibre 9 milímetros.

La Fiscalía de Distrito Norte dio a conocer que aproximadamente a las 04:41 horas del 23 de mayo fue reportada la muerte de E. Q. C., en un hospital de la ciudad; el adolescente murió a consecuencia de las lesiones presentadas en diversas partes del cuerpo.

El otro menor de 13 años recibió un disparo en la región pectoral con salida en región axilar, mientras que el tercer afectado presentó heridas en la región cefálica, ambos se encuentran bajo atención médica; sin embargo, su estado de salud es reservado.

Muñoz Morales dijo que, en general, se observa la incursión de adolescentes en actividades ilícitas, lo que reprobó. Confió en que la Fiscalía avance en las investigaciones que esta corporación estará apoyando.