Alerta por consumo y daño del fentanilo

Ciudad Juárez.— Los recientes decomisos de fentanilo que han dado a conocer las corporaciones policiacas en esta ciudad representan una alerta importante sobre el daño que se genera en la población, ya que basta con unos gramos de esa droga para que, al mezclarse con otras sustancias, pueda distribuirse en grandes cantidades e incrementar el riesgo de muertes por sobredosis, dijo María Elena Ramos, directora de grupo Compañeros.

“Es que no se vende como fentanilo, se mezcla con la heroína, el cristal y otras sustancias para hacer rendir la droga, para hacerla más potente y para comercializar más, pero además, de un gramo de fentanilo es tan potente que salen miles de dosis, entonces si decomisan un kilo de fentanilo, están haciendo un grande, pero muy grande decomiso”, mencionó.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), en el período del 10 de septiembre al 28 de diciembre, aseguró tres mil 420 unidades de fentanilo, de acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Comunicación Social.

Por su parte la Fiscalía General del Estado (FGE), durante octubre y noviembre, decomisó en la Zona Norte dos mil 904 kilogramos de este narcótico; a esto se suma el aseguramiento de cuatro kilos 68 gramos realizado el pasado lunes, informó a través de su vocería.

“Eso es un mundo de fentanilo, claro que su mercado no era Juárez, era de paso pero sólo con esas cifras, pensemos: si el cinco por ciento de lo que se decomisa se queda en Juárez y si es una sustancia muy potente y la están utilizando para vender más, imagínense cuánto fentanilo puede haber en esta ciudad”, puntualizó la activista.

Uno de los riesgos más grandes de la distribución del fentanilo en esta ciudad es que no se puede detectar o cuantificar fácilmente, pues los usuarios no saben qué es lo que consumieron y es ahí cuando deviene la sobredosis, de la que tampoco es fácil determinar la causa de muerte, destacó la activista.

Detectan consumo por sobredosis

Ramos lamentó el hecho de que las muertes por sobredosis tampoco son detectables, dado que sólo se indica que la persona murió por un paro cardiaco o respiratorio, pero no se establece qué lo provocó y no se investiga.

“Nosotros nos cansamos de presentar que hay mucho fentanilo porque no es para quedarse en Juárez o en México sino para que siga su curso a Estados Unidos, cuando en Estados Unidos se resfrían a nosotros nos da pulmonía, entonces ahorita hay un registro muy grande de sobredosis por fentanilo (en Estados Unidos), ellos tienen la manera de conocer la causa de muerte de las personas, aquí no sabemos por qué mueren, aquí si tienen una jeringa o algo asociado dicen que murió por sobredosis”, mencionó.

Enfatizó que faltan recursos para tener evidencia científica sobre la causa de muerte de las personas.

“Si dicen que se decomisaron ciertas dosis de fentanilo, eso quiere decir que hay otras ciertas dosis que no se decomisan y que se quedan en la frontera, eso es lo peligroso de esto, ¿quién nos dice si hay o no fentanilo si no estudian la droga que circula en la ciudad?’, apuntó.

Dijo que grupo Compañeros distribuye el medicamento conocido como Naloxona en los picaderos, y con ese medicamento se han logrado salvar muchas vidas, pues los usuarios identifican cuándo alguien tiene una sobredosis y se lo aplican.

Compañeros por mes distribuye alrededor de 200 dosis y cada vez que al consumidor se le termina les piden que les regresen el recipiente; cada vez que les regresan un recipiente es como se dan cuenta de que alguien tuvo una sobredosis y se la tuvieron que aplicar. De esta manera es como pueden cuantificar que han incrementado los casos.

“La Naloxona quita el efecto de la heroína, ellos no van a querer quitarse el efecto de la heroína aplicándose Naloxona, entonces eso nos dice que están aplicándose la Naloxona porque vieron los síntomas claros de una sobredosis”, explicó.

En 2020, esta organización distribuyó tres mil 200 unidades de Naloxona y recopiló alrededor de 800, evidencia por la que detectaron entre 500 o más eventos de sobredosis, indicó.

El informe de 2021 aún no está realizado y en 2019 hubo poca distribución, pero se realizó un testeo de fentanilo junto con el Instituto Nacional de Pisiquiatría: fue cuando empezó a detectarse el consumo de esta sustancia en Juárez, aunque los usuarios mencionaron que no la conocían, refirió.

Piden que se generen políticas para distribuir Naloxona

“Nosotros estamos insistiendo en que en México se haga una política de acceso a la Naloxona, porque si en Estados Unidos están viendo así las sobredosis a nosotros nos va a ir peor que en Estados Unidos”, comentó.

La Naloxona que se distribuye en Juárez es donada por otras instituciones de Estados Unidos luego de que esta ya caducó y debido a que, por las regulaciones de salud en aquel país, no puede distribuirse; sin embargo, se comprobó científicamente que ese medicamento sigue su función aun después de esa fecha, refirió.

“En nuestro país no hay una política de manejo de Naloxona, lo que nosotros estamos pugnando es que la Naloxona está en el cuadro básico de medicamentos, pero lo que queremos es que el Estado mexicano regule su compra de una manera más económica para las personas que consumen drogas”, insistió.

Aseguramientos

•La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) en el período del 10 de septiembre al 28 de diciembre aseguró 3 mil 420 unidades de fentanilo

•La Fiscalía General del Estado, durante octubre y noviembre decomisó en la Zona Norte 2 mil 904 kilogramos de este narcótico y a esto se suma el aseguramiento de cuatro kilos 68 gramos el lunes