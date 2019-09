Alerta a padres virus en kínder de la Altavista

Tras haberse detectado desde el miércoles pasado casos del padecimiento ‘manos, pies y boca’, en el preescolar Pípila, ubicado en la colonia Altavista, padres de familia están preocupados de que otros alumnos se enfermen.

José Hernández, padre de uno de los menores afectados por la enfermedad, ayer llevó a su hijo, después de cuatro días de no haber ido a clases.

“Así como a él lo contagiaron, puede pasarle a otros, (…) no es como una gripa normal, aquí se contagió él”, dijo el entrevistado.

Dos madres de familia que tienen a sus hijos en el jardín de niños acudieron para apoyar en las labores de limpieza, y aunque sus hijos no están contagiados, también externaron su preocupación.

“Sí hay temor porque de hecho sí hubo un brote y nosotros venimos a limpiar el viernes”, agregó Cecilia Hernéndez.

La directora del plantel, María Esther Mercado, comentó que se avisó sobre la situación a los padres de familia, por lo que el pasado viernes hubo limpieza en el plantel con apoyo de ellos.

“Hubo un control que fue el jueves, en un grupo (la maestra) me dijo: la mitad de los papás del grupo me están avisando que ya empezaron con sus ampollitas, entonces para que no se propagara, se tomó el acuerdo que hubiera la limpieza desde jueguitos, barrotes, el pasamanos, todo lo que tenemos, mañana (hoy) tendremos limpieza del arenero, ahorita que salieron al recreo no se han acercado, porque hay la supervisión de todo”, expuso la directora. Mediante un documento firmado por la directora, se informó que ayer se presentó la maestra Merecia Santoyo López, supervisora de la Zona 45, para verificar las acciones que se tomaron con los menores que presentaron síntomas. (V. Domínguez / El Diario)