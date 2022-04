Alegría por el triunfo de Cristo

Ciudad Juárez.— Al tercer día de la crucifixión de Jesucristo comienzan los festejos por la Pascua, que es la celebración más importante de la comunidad católica durante la Semana Santa por el mensaje que es dirigido a la feligresía, día en que además, se conmemora la Resurrección tal y como Jesús le dijo a sus discípulos.

Hoy a las 12:00 del mediodía en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, se realizará la misa de Domingo de Resurrección y Bendición Apostólica, que celebrará el obispo de la Diócesis de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos.

El presbítero de la Catedral, Eduardo Hayen, destacó que durante cada celebración de la Pascua la fe de los feligreses se reaviva, de ahí la importancia de esta fecha, que durante este año también fue fundamental para la unión de las familias luego de dos años de contingencia.

Además, invitó a la comunidad católica a celebrar este día de la manera más tradicional, como lo indica la historia, pues es el tiempo en que Jesús resucitó luego del Viacrucis que lo llevó a morir en la cruz.

“El Domingo de Resurrección es el domingo de la Pascua, es el día en que ya Cristo resucitó y celebramos nuestra Pascua, festejemos lo más importante, porque es tan precioso el mensaje de la Pascua”, planteó.

“También muchas personas pueden azucararlo o rebajarlo con cuestiones que no son propiamente cristianas, como los huevos, los chocolates, la coneja y todas esas cosas que no son nuestros propiamente, sino parte de la cultura actual; aquí lo importante es que no nos perdamos lo esencial, celebrar la Resurrección”, añadió el sacerdote sobre esta festividad, que al igual que la Navidad ha perdido su significado por cuestiones comerciales.

El día de ayer se realizó la Vigilia Pascual Diocesana en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe a las 7:00 de la tarde: esta misa representó los preparativos para la Pascua, que se conmemora el día de hoy.

La celebración de la misa de Domingo de Resurrección y Bendición Apostólica, por el día de Pascua, se llevará a cabo con todos los lineamientos de sanidad para que no haya ningún contagio por Covid-19; se pidió a los fieles acudir con cubrebocas, aplicarse gel antibacterial y respetar la sana distancia.