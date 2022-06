Alegran princesas a Andrea en el hospital

Ciudad Juárez.— Una nueva luz de esperanza es la que tiene la pequeña Andrea Nohemí, quien gracias al apoyo de la comunidad pudo someterse a la cirugía que necesitaba de urgencia para salvar su vida y continuar en la lucha contra el cáncer, enfermedad que se le diagnosticó a los siete años de edad.

Durante la tarde de ayer miércoles, la pequeña recibió la visita de las princesas Elsa y Anna, que le llevaron regalos a la menor como un muñeco de peluche del personaje de Olaf, globos y otros obsequios; además, convivieron con ella para brindarle un momento de alegría y su apoyo durante su recuperación.

La menor recibió la visita de Arale Quintanilla, así como de su gran amiga Morgana Arellanes, quien interpreta al personaje de la princesa Elsa y que se ha mantenido al pendiente del estado de salud de Andrea Nohemí desde el momento en que supo su diagnóstico. Tras la cirugía acudió al Hospital Ángeles, en donde la niña de 10 años de edad se encuentra en recuperación tras la intervención quirúrgica.

“Nos ha seguido desde que a Andrea la diagnosticaron con cáncer y ella siempre la ha seguido en eventos y todo el procedimiento de Andrea, por eso Andrea la quiere mucho, nos ha ayudado mucho a que hicieran posible que mi hija se operara aquí (Hospital Ángeles) y esperemos que esta visita la anime”, expresó la madre de la menor, Amelia Palacios.

Fue gracias al apoyo de la comunidad que su familia pudo obtener parte de los fondos para la intervención de la menor, cuya cantidad era de 200 mil pesos, dio a conocer la madre de familia.

“Hubo mucha respuesta de la gente, agradezco mucho a la gente que me ha marcado y me dicen que tienen a mi niña en oración, que me han donado de 10, 20 ó 50 pesos, agradezco mucho lo que están haciendo por mi hija”, expresó.

Añadió que aún falta saldar aproximadamente 90 mil pesos de la cirugía que se le realizó en el Hospital Ángeles; asimismo, dio a conocer que el estado de salud de la niña es estable, aunque todavía no habla ni puede alimentarse por sí sola, por lo que esta visita fue de gran apoyo para la menor.

Para ayudar

• Puede hacer una transferencia a la cuenta Banorte 4915 6694 7171 8500

• Para más información comuníquese con Amelia Palacios al teléfono (656) 341-9049