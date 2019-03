Alegran al Centro ‘Doctores de la Risa’

Ciudad Juárez— La alegría matutina caracterizó ayer al Centro Histórico de la ciudad por el decimocuarto aniversario de fundación que los Doctores de la Risa, Nariz a la Orden A.C. decidieron festejar en este emblemático sitio para regalar abrazos, burritos, pan dulce y chocolate a quienes estaban de paso, pero pese al optimismo que distingue a este grupo, también recordaron sus difíciles inicios.

Adrián Hernández Ballesteros, fundador de la organización y músico terapeuta, narró que hace años tomó un curso en la Ciudad de México para ser ‘doctor de la risa’, conocimiento que le originó la inquietud de hacer algo diferente para no “echarlo en saco roto”, pero la sorpresa fue encontrar puertas cerradas en varios hospitales tras hacer la propuesta.

“Cuando llegué al primer hospital me dijeron, ¿cómo crees que vas a venir a reírte con la gente aquí al hospital? Este es un lugar serio. Y me comentaron que no era el sitio ideal para hacer esto y pensaba, ¿cómo no, si en mis prácticas íbamos a hospitales? Pero dije bueno, vamos a seguir insistiendo”, narró.





Promueven buena imagen de juarenses

Luego de tocar varias puertas, diversas pláticas y algún tiempo para asimilar la idea, se abrieron las puertas del Hospital Infantil y con ello se formó un grupo dispuesto a hacer feliz a los demás.

“Actualmente todo el mundo ya sabe quiénes somos en Ciudad Juárez, muchos lugares piden los servicios de los doctores actuales. Yo ahorita ya no estoy porque fueron 10 años de responsabilidad continua; por ahí en algún momento me dijeron Doctor Pianinsky, siempre hay que saberse retirar a tiempo y lo mejor que yo veo es que sembré esto en Juárez y que continúa el movimiento y me hace muy feliz”, dijo.

Por su parte, Fernando Guijarro, presidente de la asociación, explicó que han sido 14 años que remarcan un camino difícil de experiencias malas, buenas, alegrías y abrazos, pero siempre con la intención de sacar una sonrisa a las personas, principalmente a quienes están en momentos de dolor y sufrimiento.

“Compartimos con todas las edades porque todos necesitamos de esa alegría y de compartir con la gente que lleva esta nariz roja”, señaló.

Relató que con constantes visitas a hospitales y asilos, cada vez son más conscientes de la situación actual de la ciudad y son actividades semanales que además los unen como grupo que busca dar un poco de sí a los demás, y se capacitan en risoterapia para ser ‘clown humanitario’.

“Somos orgullosamente juarenses y es lo que queremos siempre promocionar, que también hay gente buena en Ciudad Juárez, que se están haciendo cosas bien”, dijo.

De acuerdo con Janeth Gómez, integrante del grupo, esta asociación es a nivel internacional, y en el país se ha coincidido con diversos grupos enfocados en la misma misión.

“Nos ha dado la oportunidad de estar con gente que está en estados muy vulnerables y yo creo que nuestra ciudad necesita eso, gente que resalte lo bueno y lo bonito de Juárez”, comentó.





[email protected]