Alegran a San Lorenzo con una danza de fe

Desde hace varias semanas el grupo de danza “Verbo Encarnado” se ha preparado para acudir a la celebración de San Lorenzo, santo que es venerado por miles de feligreses alrededor del país y que en esta ciudad es una de las fechas más importantes para la comunidad católica.

Con el sonido de la tambora, vestuarios coloridos, y con una gran fe, los también conocidos “matachines” han hecho este ritual desde hace años, por el cual han tenido que realizar muchos sacrificios, entre ellos no acudir a sus trabajos, o faltar a fiestas y reuniones familiares por cumplir con la manda que le hicieron al santo patrono.

“Verbo Encarnado” fue fundada hace 30 años por Martha Cecilia Rivera Palomares y Jesús Benítez Quiñónez, quienes eligieron dicho nombre en honor a la parroquia a la que acudía ella cuando era pequeña.

“A mí desde niña me gustó la danza, pero en aquel tiempo mi mamá no tenía para comprarnos el vestuario y nos aprendimos todos los pasos pero por falta de dinero no se pudo”, dijo la entrevistada.

Mencionó que en la vida han tenido que enfrentar difíciles momentos, como el fallecimiento de su suegro a causa del cáncer, y que para honrar su memoria las “malinches” de la agrupación portan un estandarte de Nuestra Señora del Pilar.

“El alimento más grande de esta danza es el amor a Dios, a la Virgen de Guadalupe, nuestros santos, adoramos al Sagrado Corazón y veneramos a Nuestra Señora del Pilar, que nos ha ayudado porque nos ha tocado llevar muchos procesos de enfermedades de mis hijos y mi suegro”, expresó Martha Cecilia.

La danzante dio a conocer que la primera generación de “Verbo Encarnado” estuvo conformada por 35 integrantes, en su mayoría niñas y niños de primaria y secundaria, sus hijos y familiares que se unieron al matrimonio para apoyarlos en su fe.

Además, sus vecinos ayudaron en la elaboración del vestuario, penachos, sandalias, arcos y guajes, que sirven para generar ruido y con ello espantar a los males que rondan en el mundo, dijo.

Explicó que desde su creación, la agrupación ha danzado en las conocidas “fiestas grandes” como la celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón y San Lorenzo, a la que año con año acuden.

Actualmente el grupo de danza tiene 25 miembros que participarán en la celebración del 10 de agosto, cuando danzarán al ritmo de la tambora para venerar a San Lorenzo, uno de los momentos más atractivos de los feligreses, ya que es una forma de orar a través del baile, describió el padre Alfredo Abdo Rohana, rector del Santuario de San Lorenzo.

Tradiciones ancestrales

“Es una manifestación popular espontánea, sé que son tradiciones ancestrales y es admirable la fe y la expresión porque no dejan de venir año con año. Hay personas que aprovechan una promesa y se integran a las danzas, es muy expresivo pero al menos en nuestra urbanización no es fácil tener los espacios por el tráfico”, dijo el sacerdote.

Recordó que esta celebración convoca a agrupaciones de otros municipios e incluso de otros estados del país como Coahuila, de donde viajan a esta frontera para celebrar al santo.

Martha Cecilia mencionó que para la agrupación es muy importante acudir cada año al Santuario de San Lorenzo, pues le tienen gran devoción al santo al que le han hecho muchas peticiones, sobre todo en cuestiones de salud, y la danza es una forma de agradecimiento.

“Tengo muchos años yendo pero por la pandemia dejamos de ir dos años; para mí San Lorenzo es un santo tan grande que cada vez que llegamos es una gran energía para nosotros… sabemos que vamos a ir a celebrar a un santo muy milagroso porque entrega tanta salud a tanta gente y la gente le tiene gran devoción por eso”, expresó la católica.

Luego de dos años

Será el día de hoy que comenzarán los festejos que no se pudieron efectuar durante dos años debido a la pandemia, y en esta ocasión se espera la visita de miles de feligreses tanto de esta ciudad como de El Paso y otros estados del país.

Hoy los festejos arrancarán a las 8:00 de la mañana con una peregrinación que comenzará en el parque del fraccionamiento Alameda frente al Galgódromo con el objetivo de llegar a San Lorenzo, donde se celebrará una misa al exterior del Santuario a las 10:00 de la mañana; además, a las 12:00 del mediodía será la misa de gallo en el templo, se informó.

El miércoles se celebrarán misas cada dos horas, comenzando a las 8:00 de la mañana; luego seguirán a las 10:00, 12:00, 2:00, 4:00, 6:00 de la tarde y 8:00 de la noche, se comunicó.

Cada una de las agrupaciones de matachines danzará dos horas al santo patrono al terminar las misas que se celebren.

Cerrarán desde hoy calles en San Lorenzo

Con motivo de la celebración por la fiesta patronal de San Lorenzo, Seguridad Vial cerrará hoy las calles adyacentes al Santuario de San Lorenzo desde las 12:00 del mediodía y hasta las 20:00 horas, se informó.

La iglesia se ubica sobre las vialidades Valle de Juárez, Fray Junípero Serra, Melquiades Alanís y Rafael Pérez Serna, donde se instalaron juegos mecánicos, puestos de comida y otras atracciones para la comunidad.

Se informó que la calle Fray Junípero Serra se cerrará en un sentido de norte a sur desde la calle Melquiades Alanís hasta avenida Paseo Triunfo de la República a partir de las 10:00 de mañana de hoy y hasta las 10:00 de la mañana del jueves.

La Valle de Juárez, desde la avenida Tomás Fernández hasta la Fray Junípero Serra, estará cerrada hasta las 8:00 de la mañana del jueves, así como la avenida Rafael Pérez Serna, desde Paseo Triunfo de la República hasta la calle Melquiades Alanís, se informó.

Mientras que la avenida Rafael Pérez Serna y la calle Fray Junípero Serra permanecerán cerradas hasta las 8:00 de la mañana del martes 16 de agosto.

La fiesta

Martes 9

*8:00 a.m. Sale peregrinación del parque del fraccionamiento Alameda frente al Galgódromo

*10:00 a.m. Llegada a San Lorenzo

*12:00 p.m. Misa de gallo en el interior del templo

Miércoles 10

Misas cada dos horas, comenzando a las 8:00 de la mañana