Alega tortura acusado de asesinar a dos policías

Ciudad Juárez.— Levin Andrés Z. M., acusado de asesinar a los policías Édgar Ramírez Ramírez y Omar Eduardo Posadas Cárdenas, y de homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de los agentes Mayra Lizeth “N”, Miguel Ángel “N”, Joel “N” y Luis “N”, todos ellos de la Agencia Estatal de Investigación, delitos contenidos en la causa penal 79/23, fue vinculado a proceso ayer por la tarde.

Los hechos por los que se le acusó ocurrieron el pasado 2 de enero.

PUBLICIDAD

En la continuación de la audiencia inicial, el juzgador le concedió el uso de la palabra al acusado, quien, interrogado por su defensor legal, dijo haber sido detenido el pasado 14 de febrero en el cruce de las calles Durango y Palacio de Mitla, de la tienda Lucero, junto a una mujer identificada con las iniciales K.L.J.G.

‘Me dijeron que maté unos policías’

“Ese día le di un regalo a mi mamá por San Valentín, me iba con mi hermana a hacer hamburguesas y me detuvieron, sólo me dijeron que necesitaba ir a la Fiscalía, pero no me dijeron nada”, declaró Levin.

“Me dijeron que maté unos policías, ese día que me agarraron no fui a trabajar porque quería estar con mi mamá, los policías me querían obligar a decir cosas que no había hecho, me torturaron por dos días seguidos, en la declaración dije que iba a decir lo que los policías decían y dije la verdad, luego me volvieron a golpear; a una muchacha le pegaban para que dijera lo mismo”, aseguró.

“Aquí estoy porque me dijeron que maté unos policías”, insistió.

Dijo que el 14 de febrero iba a la tienda con su cuñado, su hija y con la mujer K.L.J.G., y agregó que ambos fueron detenidos y a ella la torturaron junto con él, pero después los separaron.

“Le dieron chicharrazos, la cacheteaban, la tenían tirada en seguida de mí, a mí me ahogaron con trapos con agua, me pegaban en los genitales. A ella le decían lo mismo, que estaba en tal lugar, que hizo tal cosa, la morrilla dijo que no sabía de qué le estaban hablando, luego me llevaron a las celdas y a las horas me llegó la orden de aprehensión”, narró el acusado.

Protocolo de Estambul

Aseguró que tras pasar más de 36 horas retenido en las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Norte, fue notificado hasta día 16 de febrero de que existía una orden de aprehensión en su contra por la muerte de los dos policías y la tentativa de homicidio en contra de los otros cuatro investigadores; el día 17 fue celebrada la audiencia de formulación de imputación, informó la Fiscalía mediante un comunicado de prensa.

El acusado afirmó que también le informaron que él iba en una camioneta Suburban blindada, la que aseguró no haber visto nunca. Levin se reservó el derecho de responder las preguntas del Ministerio Público.

Previamente, en la audiencia de formulación de imputación la defensa solicitó la comparecencia de K.L.J.G., quien pasó de sospechosa a testigo protegido y aunque la Fiscalía conoce su paradero por gozar de la protección oficial, ayer se informó al juez de Control que no fue localizada.

Según los argumentos de la defensa, los dos elementos Mayra Lizeth “N” y Miguel Ángel “N” no resultaron heridos de bala en la agresión reportada en el fraccionamiento Canto de Murano, por lo que pidió que fuera desechada la acusación.

También destacó que estos dos elementos supuestamente acudieron al lugar de los hechos en vehículos sin matrículas, pese a ser unidades oficiales de la FGE y estar en el desempeño de sus funciones; sin embargo, no se tiene forma de acreditar que estuvieron en el lugar, ni tampoco se acreditaron lesiones sufridas en los hechos, por lo que solicitó al juzgador desechar la acusación.

También solicitó desechar el testimonio de la testigo protegida, contra quién sí existían evidencias para procesarla, pero el Ministerio Público optó por ofrecerle la figura de testigo protegido. Destacó que Levin fue testigo de la forma en la que fue sometida a actos de tortura y de cómo la obligaron a inculparlo.

La defensa solicitó que se le realizara el Protocolo de Estambul a su cliente.

Encuentran credencial

En los alegatos, el Ministerio Público aseguró que ambos elementos acudieron al lugar de los hechos y Miguel Ángel estuvo a menos de siete metros de distancia de él, cuando viajaba como copiloto de una camioneta tipo Suburban.

El reconocimiento realizado por los dos elementos activos de la Agencia Estatal de Investigación fue mediante cámara Gesell y señalaron directamente al ahora acusado.

El MP también dio lectura al informe pericial emitido por Karla Berenice Palacios Ayala con fecha del 2 de enero de 2023, quien señala que a las 17:35 horas acudió al cruce de las calles Calzada del Río y Antonio J. Bermúdez, del fraccionamiento Alameda, en donde se encontraba abandonada una camioneta tipo Suburban.

Dijo que la unidad se encontraba bajo resguardo de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y al acudir en compañía del personal de Servicios Periciales, encontró como indicios dentro del vehículo un pantalón táctico y dentro de la bolsa trasera una cartera en color negro, que contenía la credencial de elector a nombre de K.L.J.G., por lo que fue asegurada.

Según los reportes periodísticos de los hechos, además de la Suburban fueron aseguradas cuatro armas largas y equipo táctico, así como un vehículo Cherokee blindado, un Ford Fusion donde presuntamente viajaba otro grupo de agresores, mismos que fueron abatidos por policías estatales; también varios cartuchos empotrados en carrilleras. Al otro día, agentes municipales localizaron tirada otra arma de fuego.

Solicitan 6 meses de plazo

Finalmente, el juzgador dictó el auto de vinculación a proceso contra Levin por los delitos ya citados, mientras que la defensa solicitó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria y se mantuvieron las medidas cautelares de prisión preventiva oficiosa por 12 meses.

Durante el desarrollo de la audiencia, el fiscal no hizo referencia a la investigación que realizaban los agentes abatidos o alguna relación con los hechos registrados el 1 de enero en el Cereso 3, que dejó como saldo la muerte de 17 personas, 13 lesionados y la fuga de 26 reos relacionados con el grupo delictivo Organización Criminal Independiente Mexicle.