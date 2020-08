Alcanza impunidad hasta el 97 por ciento

Cuando se pierde a un ser querido por una muerte violenta, dice Liliana Lira, de 37 años, la mente empieza a repasar los hechos que se conocen del crimen de manera tan obsesiva que es como estar viendo una misma película constantemente todos los días, incluso por años.

Al dolor de la pérdida, agrega, se suman el enojo, la impotencia y una sensación de abandono si, como en el asesinato de su padre, cometido en 2010 y aún impune, no hay quién responda las múltiples preguntas que se generan.

“Cuando una persona sufre una herida como ésta por una muerte violenta y hay impunidad, crece el círculo (…), se quiere desquitar, y a nivel inconsciente se puede convertir en victimario de la familia, en una persona enojada, insatisfecha”

Silvia Aguirre - Terapeuta

“En uno de los talleres de perdón yo decía: si tuviera recursos, si pudiera, pondría panorámicos en toda la ciudad con la cara de mi papá y decirle a esa persona que lo mató, que me explique a mí qué fue lo que pasó, porque lo necesito. Decirle: ‘veme a la cara y dime qué pasó, qué fue lo que sucedió”, dijo en entrevista la madre de familia, de 37 años.

La falta de esclarecimiento y de castigo que, como en este crimen, persisten en torno a los asesinatos que se registran cada año en Chihuahua no sólo no se ha reducido sino que como muestran datos de la Fiscalía General del Estado hasta junio, van en aumento en esta administración:

El indicador de 85 por ciento de carpetas iniciadas por homicidio doloso en la entidad en 2017 y que aún están “en investigación” –o sin un presunto responsable–, subió a un 89.5 por ciento en las empezadas en 2018, a un 93.9 por ciento en las de 2019 y a un 97 por ciento en las abiertas por los crímenes cometidos entre enero y mayo de 2020.

Las cifras contrastan con lo reportado el año pasado sobre avances en casos registrados en 2015 o 2016, de los que la proporción de carpetas que seguían en investigación era, respectivamente, de un 70 y un 69 por ciento, ampliando la cifra de lo enviado ante el Poder Judicial con probables responsables.

Respecto a la estadística, el fiscal general estatal, César Augusto Peniche Espejel, dijo a este medio que “no significa que en un año se hubiesen resuelto más casos de homicidio con respecto a otro”, y que “un caso de 2016 pudo haber sido resuelto en 2017 o incluso en 2020”.









Las estadísticas citadas agregan que en la Zona Norte la impunidad ha sido ligeramente más alta que en el resto de la entidad, con índices de un 86 por ciento en 2017, un 92.7 por ciento en 2018; 96.1 por ciento en 2019 y a un 97.6 por ciento hasta el cierre de mayo de 2020.

En cantidad de carpetas iniciadas, el período sumó 6 mil 594 expedientes por homicidio doloso en el estado, de las cuales 6 mil nueve, o un 91 por ciento, continúan “en investigación” o impunes, sin poder ser enviadas a tribunales debido a que como explicó personal de FGE, “no se tiene la certeza de quién fue” el culpable.

En la Zona Norte de la entidad, en esta condición se encuentran 3 mil 451 carpetas, o un 93 por ciento de las iniciadas desde 2017.

El efecto multiplicador de la impunidad sobre la violencia ha sido expuesto en diversas ocasiones por académicos entrevistados por este medio, quienes han reiterado que con cada delito sin castigo, se refuerza el mensaje de que cometerlos no produce consecuencias, además de que se deslegitima y erosiona la percepción de las instituciones y del Estado.

Y entre las familias afectadas, agregan testimonios y fuentes consultadas, persisten los sentimientos de incertidumbre, ira, impotencia y frustración, así como la pérdida del sentido de la vida, una inclinación a continuar con el ciclo de violencia y, en casos, a saciar los deseos de venganza.









“Las víctimas nos convertimos en victimarios; eso es lo que hace la impunidad: exacerba el círculo vicioso de la violencia”, dijo Silvia Aguirre, terapeuta de talleres de duelo, perdón y reconciliación y directora del Centro Familiar para la Integración y el Crecimiento (CFIC).

“Cuando una persona sufre una herida como ésta por una muerte violenta y hay impunidad, crece el círculo (…), se quiere desquitar, y a nivel inconsciente se puede convertir en victimario de la familia, en una persona enojada, insatisfecha”, agregó.





‘Nada qué investigar’

Liliana Lira dice que decidió pedir ayuda para tratar su duelo cuando sentía que “podía volverse loca” ante el miedo –incluso para bajarse del carro o entrar o salir de su casa–, el enojo y la creciente noción de pérdida de sentido ante lo que vivía: el sufrimiento por la pérdida violenta de uno de sus seres más queridos y la falta de respuestas.

“Decía que no podía ser en vano; no puede ser que yo esté así. Fue muy difícil, muy doloroso. Se quedan muchas preguntas que nadie resuelve; no hay quién te dé una explicación, quién te conteste nada de lo que pasó. No hay justicia… los trato de justificar, digamos que tenían mucho trabajo, pero no hay nadie que se siente contigo y te explique”, narra.

“Hay impotencia, coraje, enojo, el seguir preguntando ¿qué pasa, con nosotros los que nos quedamos?, y si realmente existe la justicia de hombres, si hay alguien trabajando por todos los que nos quedamos afectados por la falta de ese ser querido que murió de causas terribles, que no merecíamos”, agrega en la entrevista.

Su padre fue Santiago Lira Ramos, asesinado a los 59 años el 30 de abril de 2010, en lo que la familia supone fue un asalto registrado esa madrugada en el interior de un negocio de autopartes ubicado en la carretera a Casas Grandes.

Lo encontraron en el interior, sobre el suelo, atado de pies y en medio del desorden generado por quienes se llevaron un dinero que su padre juntaba “porque era desconfiado de los bancos”.

Sólo cuando le entregaron el cuerpo, dice Lira, vio que estaba severamente golpeado del rostro, mientras que el acta de defunción asentó muerte por estrangulamiento.

“Fue muy difícil, muy doloroso. Se quedan muchas preguntas que nadie resuelve; no hay quién te dé una explicación, quién te conteste nada de lo que pasó. No hay justicia… no hay nadie que se siente contigo y te explique”

Liliana Lira - Hija de Santiago Lira Ramos, asesinado a los 59 años el 30 de abril de 2010

El reporte periodístico de este medio señaló que ese día se registraron seis asesinatos; las estadísticas de la FGE agregan que, al cierre del año, se iniciaron 3 mil 299 carpetas de investigación por homicidio, la mayor en la historia de Ciudad Juárez.

De esos casos, todavía en enero de 2018 seguían impunes 3 mil 150, o un 95 por ciento; entre éstos el de Lira Ramos, confirmó el pasado 13 de agosto la Fiscalía.

Liliana –la menor de las seis hijas de la víctima– comentó que desde un inicio supo que el caso quedaría sin resolver por lo que pasaba ese año, en el que había días con hasta una decena de asesinatos.

La expectativa se cumplió y, una década después, recuerda todavía la última conversación que tuvo con el agente asignado a la investigación, a quien presa del coraje por la falta de avances le exigía profundizar en quienes consideraba que podrían saber algo.

“Fue la persona a decirme que no podía hacer más, que ya no había nada qué investigar; porque yo le decía que fueran a su trabajo, era velador. Quería que hicieran más, pero no se llegó a nada hasta el día de hoy… nunca hemos sabido nada”, señala.





‘Gritar ¿por qué?’

A más de una década de haber iniciado su trabajo de impartición de talleres de duelo, perdón y reconciliación, Silvia Aguirre dice haber conocido, tan sólo en Ciudad Juárez, tal vez a unas diez mil personas afectadas por el asesinato de algún familiar.

La mayoría, describe la terapeuta, llega sobre todo queriendo gritar “¿por qué?, ¿por qué a mi familia?, ¿por qué a mi padre?”, motivados por lo que describe como una “necesidad humana” por conocer la verdad de lo que ocurrió en cada crimen.

“Según la justicia restaurativa, tenemos cuatro derechos y entre ellos está ese: el derecho a conocer la verdad, conocer qué pasó, porque no saber qué pasó causa mucho dolor”, explicó Aguirre, que inició desde 2009 su trabajo alrededor de la cultura de la paz luego del asesinato de su hermano en un asalto en Tijuana –que precisa sí fue esclarecido.

“Porque es una necesidad humana, porque incluso aunque detengan a las personas la gente quiere ir a preguntar por qué lo hizo. La gente quiere conocer la historia, conocer la verdad”, señala.

La falta de respuestas y de castigo aumenta los sentimientos de enojo y frustración, agrega Aguirre, recordando ejemplos como el de una madre de familia que contaba cargar todos los días un puño de tierra de la tumba de su hijo asesinado y que, en una de las sesiones, lo sacó para decir que su “sangre clama venganza”.

En otra ocasión, narra, otra asistente le dijo que, luego del asesinato de su pareja, en 2011, su hijo de cinco años le había pedido una alcancía porque quería juntar dinero y comprar un “cuelno” de chivo o una pistola para acabar con los que habían matado a su padre y así evitar que su madre sufriera.

“La gente queda muy dolida, y el odio y el rencor y la venganza se adueñan de sus vidas; si no dañando a otros, sí a ellos mismos con conductas autodestructivas como el consumo de alcohol y las drogas”, insiste Aguirre.

“Muchos pierden el sentido de la vida a través de estas experiencias dolorosas cuando no se hace justicia, por esto hay tanta depresión y tanta enfermedad mental”, agrega.





‘No hay paz sin justicia’

Víctimas de la violencia quedan dolidas… el odio, el rencor y la venganza se adueñan de sus vidas y pueden caer en depresión o alguna enfermedad mental

María, de 60 años, dice que son precisamente la falta de explicaciones, el dolor y la impunidad por lo que ha buscado otorgar el perdón como forma de recuperar la paz interior.

Convertida también en terapeuta a partir del homicidio de su hijo de 25 años, registrado en 2010 en un ataque contra un restaurante-bar de la zona Pronaf de esta frontera, la madre de familia plantea en entrevista que esa paz es diferente a la que falta en el resto de la sociedad y que no llegará, asegura, mientras no haya justicia.

“No sé si sea una incapacidad jurídica o la corrupción en las que se han envuelto estas instituciones, y que van dejando indignación, frustración, impotencia, y lo que es peor: se genera una violencia que no cesa, que se va acrecentando, porque no vemos que haya una justicia, y mientras no hay justicia no puede haber paz”, dijo.

La impunidad en la que quedan la mayoría de los asesinatos dolosos en Ciudad Juárez y el estado, ha persistido durante más de una década.

Desde abril de 2019, estadísticas de la FGE obtenidas por El Diario indicaron que de 22 mil 221 expedientes iniciados entre 2008 y 2018 por este ilícito contra la vida en la entidad, en sólo mil 706 casos se había obtenido sentencia condenatoria, es decir, en un 7.67 por ciento de los casos.

Este mes, como en ocasiones anteriores en las que se le ha consultado sobre la impunidad, Peniche señaló que habrá asesinatos que quedarán sin resolver debido a que hasta un “70 por ciento” son parte de la delincuencia organizada, por lo que varios victimarios podrían a su vez ya haber sido asesinados.





“También existen casos que no se podrán judicializar, porque al tratarse de delincuencia organizada y ser un problema de rivalidad entre criminales, muchos de los homicidas a su vez fueron víctimas de homicidio por sus rivales”, dijo Peniche el pasado jueves 13 de agosto.

“En pocas palabras, se están agrediendo entre ellos. Por lo tanto hay muchos homicidios que quedarán sin resolver, al no poderse llevar ante los tribunales a los responsables que ya fallecieron en la disputa criminal entre ellos”, agregó el funcionario.

Desde 2019, Peniche había mencionado también la “complejidad” de investigar casos derivados de la delincuencia organizada, en los que no hay relación entre la víctima y el victimario y el temor inhibe a declarar a potenciales testigos.





‘Impunidad erosiona legitimidad del Estado’

Pero “la impunidad erosiona la legitimidad del Estado”, señaló en entrevista con El Diario en 2018 Guillermo Zepeda Lecuona, autor del libro sobre procuración de justicia “Crimen sin castigo” y quien calificó el argumento de que se “matan entre ellos” como una justificación de las autoridades para su ineficacia.

“Sólo en el contexto mexicano se logra ver que, ante la impotencia e ineficacia de las autoridades, se recurra a este discurso de criminalización o revictimización de las personas fallecidas, asociándolas a actividades criminales”, dijo Zepeda entonces.

“La tarea del Estado es garantizar la integridad física y patrimonial de los habitantes y hacer justicia (…) independientemente de los hechos, las conductas tienen que ser sancionadas, y estas referencias estigmatizantes sobre las víctimas de homicidio están fuera de lugar”, agregó el académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

María –que por temor pide no ser identificada– planteó también una fractura entre la población y las autoridades como consecuencia de la falta de castigo al asesinato, como el de su hijo, que dice que este 2020 cumplió 10 años impune.

“Y claro que esto a ¿qué te lleva? a no confiar, a perder la confianza que al momento de acudir a votar tiene uno en aquellas personas que van a fungir como autoridad, como responsables, en quienes unos quisiera tener ese apoyo que se necesita para nuestra sociedad”, dijo la madre de familia.

“Toda esa impunidad que sigue es lo que realmente me anima a abrir mis labios y hacer un llamado a todas esas instituciones que se han elegido para hacer justicia, para actuar en la verdad, para romper esa corrupción, esa impunidad que sigue dándose”, agregó.





