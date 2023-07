Alcalde ve mala fe en conflagraciones

Ciudad Juárez.- El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar señaló que los constantes incendios en el relleno sanitario, y el más reciente en el Centro de Transferencia en El Chamizal, podrían formar parte de una campaña para perjudicar a su administración.

“Yo sí creo que hay mala fe, pero no sé de quién particularmente, no tengo elementos para hacer señalamientos, pero sí son muchas casualidades que se dé una serie de campañas en contra de las instituciones y estén sucediendo estas cosas. En política no hay casualidades… pero sí veo indicios de querer perjudicar”, consideró.

“Hay cuestiones preocupantes y en cuanto tengamos un dato que señale a alguna persona lo haremos, mi pecho no es bodega”, agregó en conferencia de prensa semanera.

El alcalde adelantó que el Centro de Transferencia en El Chamizal, que sufrió un incendio el sábado en el que se consumieron 200 toneladas de basura, será cerrado una vez que opere el sistema de

recolección de basura por cuatro empresas, acción que todavía no se licita.

“El Centro de Transferencia en El Chamizal debe ser cerrado, tenemos que revisar cómo cerrarlo definitivamente. Para cerrarlo deben estar operando ya las cuatro empresas, una vez que estén operando debe ser mucho más sencillo llevar todo al relleno sanitario y estar dejándolo en El Chamizal”, explicó.

Dijo que al momento no se prevén sanciones a funcionarios del Gobierno municipal, como fue propuesto por regidores de Acción Nacional (PAN) ayer.

“Por otro lado, insisto en que el incendio fue provocado. Toda la cantidad de basura que se recogió hace tres meses y nunca había pasado nada. Casualmente ahora se da esto, por eso yo no voy tanto esa línea de sancionar”, apuntó.

Pérez Cuéllar consideró que los ediles panistas buscan “raja política” en el llamado a las sanciones a funcionarios, “sería ingrato quererlos sancionar y creo que están en la lógica de la política electoral. Están tratando de sacar raja política de un tema que además ya se les dijo que fue provocado”.

En tanto, el incendio en el espacio de 4 mil metros cuadrados se mantiene activo en algunos puntos y es vigilado por personal de la Dirección de Servicios Públicos, con una pipa que se abastece con agua tratada para apagar los brotes que se han presentado desde el sábado.

“Es necesario tener estas acciones preventivas porque se ve apagado, pero por abajo sigue la flama en algunos puntos. Vamos a estar en trabajo preventivo todos estos días”, apuntó Gibrán Solís, director de Limpia municipal.

El funcionario estimó que en el incendio del sábado se consumieron al menos 200 toneladas de basura y material orgánico para composta que se depositaba en el terreno.