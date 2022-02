Alarma presencia de fentanilo en la ciudad

Ciudad Juárez— Con un alto valor en el mercado negro, cada pastilla de fentanilo que se queda en Ciudad Juárez, al no llegar a su destino, que era Estados Unidos, ocasiona muertes por sobredosis de una manera más rápida sin que pueda ser detectada fácilmente, tanto por los consumidores como por las autoridades, quienes se encuentran en alerta ante el incremento en su distribución.

En lo que va de la actual administración municipal, es decir, del 10 de diciembre al 08 de febrero, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) ha asegurado 22 mil 111 dosis de fentanilo, informó Adrián Sánchez, vocero de la corporación.

El portavoz mencionó que aquí en Juárez cada pastilla tiene un valor comercial de aproximadamente 20 dólares, es decir, de 400 a 420 pesos en el mercado negro. Sin embargo, al cruzar la frontera con Estados Unidos, su valor incrementa dependiendo la lejanía del lugar al que logre llegar.

Dos decomisos importantes en sólo una semana

Sólo en la semana que acaba de concluir, la SSPM realizó dos aseguramientos de esa droga.

Uno de ellos el pasado martes, que fue de 19 mil 266 pastillas; el precio al que se vendería aquí es superior a los 7 millones 290 mil 400, estimó la corporación.

A través de un comunicado, la SSPM explicó que el arresto de José Iván R. V. ocurrió tras una persecución que terminó en las calles Sitio de Cuautla y San Francisco de la colonia Anáhuac; se le encontró una pistola calibre 9 mm, con 14 balas, las pastillas de fentanilo, que tenían la leyenda “M30”, y también se le localizaron 21 kilos de mariguana.

El jueves, otro hombre fue detenido al ser sorpendido vendiendo este opioide en la vía pública, se le localizaron 425 pastillas, según informó la corporación.

El arresto del hombre se logró en las calles Javier Moreno y Arroyo Norte de la colonia Kilómetro 20; al percatarse de la presencia de las unidades policiales, intentó abordar un vehículo de la marca Chrysler 300 color gris, con matrículas de circulación del estado de Texas. También tenía dos envoltorios con cristal, con un peso de 35.20 gramos, se indicó.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE), durante octubre y noviembre, decomisó en la Zona Norte dos mil 904 kilogramos de este narcótico, y a esto se suma el aseguramiento de cuatro kilos 68 gramos realizado el 27 de diciembre, informó a través de su vocería.

“Si dicen que se decomisaron ciertas dosis de fentanilo, eso quiere decir que hay otras ciertas dosis que no se decomisan y que se quedan en la frontera, eso es lo peligroso de esto, ¿quién nos dice si hay o no fentanilo si no estudian la droga que circula en la ciudad?”, apuntó María Elena Ramos, directora de Grupo Compañeros.

Causa más sobredosis

Este opioide, considerado 50 veces más potente que la heroína,100 veces más potente que la morfina y 50 más que la heroína, es empleado en polvo, pastilla o ampolleta.

Algunos efectos de su consumo son problemas de memoria, insuficiencia respiratoria, falla cardiaca, pérdida de peso, ansiedad, convulsiones, dolores estomacales, fallas hepáticas, y finalmente la muerte. De acuerdo con datos de la BBC, el fentanilo es una de las drogas que más preocupa actualmente a las autoridades en Estados Unidos, donde se ha disparado el número de muertes por sobredosis asociadas al fármaco.

Uno de los riesgos más grandes de la distribución del fentanilo en esta ciudad es que no se puede detectar o cuantificar fácilmente, pues los usuarios no saben qué es lo que consumieron y es ahí cuando deviene la sobredosis, de la que tampoco es fácil determinar la causa de muerte, destacó María Elena Ramos.

Refiere que a través de pruebas aplicadas con laminillas especiales para detectar el uso de esta sustancia, se encontró que de 50 consumidores de heroína, 35 la habían combinado con fentanilo.

Esto fue detectado con la colocación de la laminilla en el recipiente que usan para la mezcla. Ramos menciona que han encontrado una mayor frecuencia en los casos de sobredosis con la mezcla del fentanilo y la heroína.

Lo anterior lo han determinado a través del uso del medicamento denominado naloxona, que esta agrupación otorga a las personas adictas para evitar que mueran por sobredosis, ya que es capaz de revertir sus efectos.

Lizeth Gutiérrez, directora de la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones (Ceadic) en Juárez, confirmó que los casos de sobredosis en esta ciudad durante 2021 incrementaron en un 10 por ciento, y en el tratamiento ambulatorio que se ofrece en los Centros de Atención para las Adicciones (CAPA) hubo un incremento de un 30 por ciento de los usuarios que acuden a los servicios para recibir atención y dejar las adicciones, debido a que tuvieron un consumo de sustancias sintéticas como metanfetaminas y opioides que pueden ser heroína o fentanilo.

“De igual manera, en los establecimientos residenciales que están registrados ante la Ceadic ya hemos tenido tres casos que han llegado a solicitar internamiento por el abuso del fentanilo específicamente”, mencionó.

En Ciudad Juárez se cuenta con cuatro CAPA, donde se brinda atención a consumidores de droga: uno está ubicado en la colonia Águilas de Zaragoza, uno en la colonia Azteca, uno en Tierra Nueva y otro en la colonia Altavista.

Buscan trabajar en conjunto con EU

El fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte, aseguró que la instancia a su cargo tiene coordinación con todas las agencias investigadoras de Estados Unidos para frenar el tráfico de fentanilo.

Indicó que ha participado en reuniones en la también fronteriza ciudad de Tijuana Baja California.

“También preocupados por ese tipo de droga, porque como es una pastilla muy chiquita, entonces es muy fácil también la transportación y la introducción a los Estados Unidos, esto también lo hace todavía más peligroso, hay un antídoto que se debe utilizar para contrarrestar el efecto de la droga”, comentó.

El trabajo en conjunto para evitar la distribución de esta sustancia también fue anunciado en octubre pasado por Alberto Rodríguez, director de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos en México.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, descartó que esta droga se fabrique en Ciudad Juárez y mencionó que proviene de otros estados de la República, como Jalisco.