Alaba O'Rourke migración en EU

Beto O'Rourke, el ex legislador por Texas, inició oficialmente su campaña para la nominación presidencial demócrata alabando el modo en que la migración ha enriquecido a Estados Unidos.

Durante un mitin en la ciudad de El Paso, abrazó la migración y sus lazos con México en lo que él llamó "el momento de la verdad".

O´Rourke, arropado por su ciudad natal, subrayó el contrasta con la retórica de Donald Trump sobre los migrantes ante la reciente amenaza del Presidente estadounidense, por cerrar la frontera sur.

"Con Ciudad Juárez formamos la comunidad binacional más grande de este hemisferio. Y durante 20 seguidos, hemos sido una de las ciudades más seguras de los EU", dijo.

"No estamos seguros a pesar del hecho de que somos una ciudad de inmigrantes y solicitantes de asilo. Estamos seguros porque somos una ciudad de inmigrantes y solicitantes de asilo".

El demócrata aseguró que con el tiempo han aprendido a no temer por sus diferencias, sino a respetarlas.

La ciudad de El Paso se ha convertido en un punto de referencia del malestar social, en momentos que cientos de migrantes se encuentran detenidos en un campamento improvisado debajo de un puente cerca de un centro de detención.

Luego que los centros tocaran el límite de capacidad, miles de personas han sido hacinadas en el campamento, donde pasan hambre y frío.

"Recordemos que cada uno de nosotros, incluidos los que estamos a solo tres o cuatro cuadras de aquí, estamos detenidos bajo el puente internacional, detrás de una cerca de alambrada y alambre de púas", dijo.

"Son nuestros semejantes y merecen ser tratados como nuestros semejantes".