‘Al quitar las pesquisas, vuelven a desaparecer’

El perder a un ser querido es un dolor muy grande, y cada vez que quitan las pesquisas con sus rostros es como si los volvieran a desaparecer, narraron ayer las madres y familiares al presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, al solicitarle que respeten y apoyen el Memorial Permanente para Personas Desaparecidas, ubicado en el Parque Borunda.

“Nosotros no sabemos ni cómo estamos de pie, ellas nos dan el valor, porque ellas no están y nosotros somos la voz de ellas. Entonces, nosotros enfermos, con frío, con hambre, con calor, como sea, tenemos que andar aquí haciendo visibles sus rostros, y por eso es una tristeza que la gente nos quite o nos robe ese derecho de que ellas se miren, porque cada vez que quitan algo nos las desaparecen; así sentimos nosotros el dolor, es muy triste”, compartió Luz del Carmen Flores, mamá de Luz Angélica Mena Flores, desaparecida el 4 de agosto de 2008, a los 19 años de edad.

El colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia y la agrupación Madres de Fe crearon hace ocho meses el memorial, acompañados de las organizaciones Bordamos por la Paz y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A. C. en el que se reúnen el último domingo de cada mes para visibilizar a sus familiares a través de la pega de pesquisas, pintar sus nombres o sus rostros, pero al día siguiente todo es quitado, por lo que le pidieron a las autoridades que respeten su dolor y los apoyen a acondicionar el lugar.

Alejandro Durán, coordinador del colectivo, y hermano del juarense César Gonzalo Durán Calderón, desaparecido en julio de 2011 en la ciudad de Cuauhtémoc, le explicó al alcalde que el memorial es un lugar creado para compartir con otras personas que viven el mismo dolor; para seguir diciéndole a la ciudadanía que lamentablemente siguen las desapariciones, tanto de hombres como de mujeres; y para seguir buscando a sus seres queridos en vida.

“Le solicitamos su apoyo para que este memorial se respete, nosotros pegamos pesquisas, e inmediatamente al otro día ya no las encontramos, pegamos en todo el parque, también pegamos en el memorial y están arrancadas; no se arranca una o dos, sino todas… ya no están. Y también tenemos un permiso en la escuela (Secundaria Federal número 1) para poner los nombres y los rostros de nuestros familiares y en ocasiones se les ha echado pintura o cal, no de una manera como si fuera vandalismo, sino de pintar otra vez la pared”, reclamó.

“Siempre las manifestaciones han sido pacíficas y no se ha destruido nada, al contrario, queremos conservarlo y que se promueva el lugar”, agregó Durán al solicitar que se coloquen luces para que los rostros que continúen siendo plasmados en la barda de la escuela puedan observarse de noche.

Visibilizan sus rostros

Junto a dos tendederos de pesquisas con los rostros de sus hijas, hijos y familiares, colgados del Monumento a la Madre, la mamá de Luz Angélica narró que perder a una hija o a un hijo es un dolor muy grande con el que se vive constantemente, por lo que pidió el apoyo tanto de las autoridades como de la comunidad.

“Es un dolor muy grande para nosotros que ellas no están físicamente y tratamos nosotros de mostrar su rostro, de hacerlas visibles y cada vez que nos las quitan, a nosotros nos las vuelven a desaparecer. Desaparecieron físicamente y desaparecen las pesquisas, entonces pues es un dolor que se vive constantemente y nosotros quisiéramos que todos se sensibilizaran con nosotros, que nos ayudaran a gritar, a enseñar sus rostros para que en cualquier lugar en donde estén ellas, en donde las tengan, no importa si están por su voluntad, si fueron desaparecidas, que sepan que las buscamos”, dijo la madre de quien un día fue a buscar trabajo al Centro de la ciudad, pero nunca regresó.

‘Fiscalía no hace caso’

Luz del Carmen explicó que visibilizar sus rostros es muy importante; ya que, por ejemplo, su hija fue vista por un conocido en la ciudad de Chihuahua, pero no la dejaron hablar y se la llevaron, y la persona no sabía entonces que estaba desaparecida, no pudo ayudarla.

“Fiscalía no hace caso, yo les llevo y les llevo información y les digo dónde la miran, de dónde me llegan mensajes, y no atienden hasta cuando las personas se las vuelven a llevar a otro lado, las mueven de lugar. Ese es el motivo de nosotros de andar pegando pesquisas, para que la gente sepa que ellas están desaparecidas”, le dijo la madre al alcalde.

“Le estamos pidiendo apoyo a usted señor presidente, una mampara para estar moviendo los rostros. Pedimos las luces para que la gente que pasa ya noche las mire, de noche las mueven en muchas partes, entonces ya van a saber que están desaparecidas. Y a lo mejor nos avisan. Le pedimos el apoyo y que nos respeten el lugar… que entiendan, el dolor de nosotros, nosotros no elegimos andar en esto. Necesitamos mucho apoyo de todos ustedes, de las autoridades, de la comunidad. Que nos entiendan, que no nos cataloguen como que andamos haciendo circo, como muchas veces han dicho, no es ningún circo, a nuestras hijas no las tenemos, están desaparecidas y no es una ni dos, son miles”, destacó.

Se compromete con familias

El alcalde se comprometió a apoyar a los familiares a respetar el memorial, a iluminar los rostros que se plasmen, y a pedir el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), además de que les pidió a las madres la propuesta para la mampara que solicitaron para analizar el proyecto.

Ayer los familiares, jóvenes de iglesias y grupos vecinales trabajaron en la limpieza de la barda para pintarla y posteriormente pintar los rostros.

Según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda, en México existen 99 mil 265 reportes de personas desaparecidas y no localizadas desde 1964, de las cuales 3 mil 467 fueron reportadas en el estado de Chihuahua, entre las que se encuentran 159 mujeres y 754 hombres en el municipio de Juárez.