Al límite, calidad del aire en Juárez

Con una puntuación de 157 Imecas (Índice Metropolitano de la Calidad del Aire) es como se encuentra actualmente la calidad del aire en esta ciudad, índice que se considera ‘muy alto’, a causa del reciente incendio en el relleno sanitario.

César René Díaz, titular de la Dirección de Ecología, explicó que esta situación ha ocasionado a fronterizos problemas respiratorios, ojos llorosos, irritabilidad en la piel y tos, entre otros síntomas, que se pueden confundir con una alergia pero que son provocados por las partículas de los desechos.

“Son situaciones respiratorias, ojos llorosos que se confunden con alergia, pueden aparecer situaciones en la piel, nada grave, pero obviamente sí perjudica en cuestiones respiratorias”, dijo.

Señaló que están trabajando en coordinación con la Dirección de Protección Civil, con el fin de que se determine si el incendio en el relleno sanitario del pasado martes fue provocado, y en su caso determinar a quienes será dirigida la multa.

“Depende mucho de lo que se haya quemado, si es plástico, papel, sí nos tardaríamos un poquito, cada residuo es diferente y tienen una diferente manera de perjudicar al medio ambiente. Cuando es un solo material es más fácil, pero aquí son varios”, añadió.

De acuerdo con la tabla de medición Imeca, de 0 a 50 puntos se considera una calidad del aire buena, de 51 a 100 regular, de 101 a 150 mala, de 151 a 200 muy mala, mientras que de 201 a 300 extremadamente mala.

Díaz explicó que las ráfagas de viento están ayudando a que disminuya el impacto que ha generado el incendio en la salida sur de la ciudad, aunque recomendó a la población que habita en los alrededores evitar las actividades al aire libre.

“El viento también nos ayuda, ya nos va a ayudar ahora que ya está controlado el incendio, ya la fumarola bajó, y de esa manera ya el contaminante va a ir reduciéndose”, señaló el titular de Ecología.

También recomendó evitar salir de los hogares hasta que el humo se haya despejado considerablemente, o de lo contrario el uso de cubrebocas en caso de caminar cerca del relleno sanitario, ya que inhalar las partículas de los desechos puede provocar irritación en los ojos y tos.

“Que no vayan a hacer actividades al aire libre en buen rato, mientras no se aclare el cielo de manera considerable. Si van a andar caminando cerca de ahí el cubrebocas les puede ayudar bastante, ayuda a no inhalar ese contaminante, porque son partículas muy pequeñas y no tienen olor, lo que huele es lo que se está quemando”, expresó Díaz.

En lo que va de este año se han registrado dos incendios en el relleno sanitario. El primero sucedió el pasado 27 de febrero, afirmó la vocera de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, Karina Arciniega, mientras que el más reciente fue la tarde del pasado martes, en el que los bomberos duraron más de 40 horas para controlarlo.

