Al fin regresa a casa veterano deportado

Ciudad Juárez.— La primera vez que cruzó la frontera, Iván Ocón tenía siete años y acompañaba el “sueño americano” de su mamá, quien doce años después trató de disuadirlo para que no formara parte del Ejército de los Estados Unidos (U.S. Army), pero él ya estaba dispuesto a dar la vida por el que sentía como su país.

A los 19 años, el juarense decidió entrar al Army y en 2003 llegaron las órdenes de ir a la guerra, por lo que fue enviado a cuidar la frontera de Irak con Jordania durante la segunda Guerra del Golfo u Operación Libertad Iraquí (Operation Iraqi Freedom). Pero en 2016 fue deportado a México, en donde permaneció hasta ayer que el gobierno de Joe Biden le facilitó su proceso para llegar frente a un juez y pelear por su ciudadanía.

“Hace seis años me deportaron de por vida, yo ya llevo casi dos años peleando mi caso, pero apenas con la iniciativa del presidente (Joe Biden) ha acelerado el proceso, y entré en una parole humanitaria –un tipo de admisión especial por razones humanitarias–. Es muy emocionante que tanto año y voy a poder cruzar, antes no había esperanza, pero ya se abrió la puerta y voy a poder ver a mi familia y a mi hija”, narró emocionado quien en abril de 2017 formó la Casa de Veteranos Deportados de Ciudad Juárez, conocida como “Juárez Bunker”.

Con Iván suman 16 veteranos los que han logrado regresar a Estados Unidos, dos de ellos este mes a través de Ciudad Juárez, en donde cinco más se encuentran en trámite, tras las promesas de la administración de Biden.

“Nos comprometemos con traer de vuelta a los miembros del Servicio Militar, a los veteranos y a sus familiares directos que fueron expulsados de manera injusta y a garantizar que reciban los beneficios a los que pueden tener derecho”, comentó Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos en julio de 2021.

En noviembre de ese mismo año, un grupo de 16 veteranos deportados regresaron momentáneamente a Estados Unidos para recibir la vacuna contra Covid-19. Y, el pasado viernes 1 de julio, Arturo Quiñonez ingresó al vecino país con una visa humanitaria que le fue entregada en el Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez.

Ayer, Iván cruzó la frontera para acudir esta mañana ante un juez de inmigración y poder realizar mañana el “juramento de lealtad” para recibir la ciudadanía estadounidense.

“Cuando te deportan se siente bien feo, pero ahorita ya está regresando la buena sensación”, relató mientras subía el puente internacional Córdova-Américas, junto con José Francisco López Moreno, de 76 años, quien fue reclutado a los 21 años en el Ejército de Estados Unidos y en 1968 fue enviado a la guerra de Vietnam por un año y en 2003 fue deportado a México.

Panchito, como le llaman de cariño al cofundador del Bunker Juárez, y su esposa Flor, acompañaron a Ocón hasta los límites de la frontera, en donde éste recordó su vida dentro del Army y su deportación.

Después de graduarse de high school –el equivalente a la preparatoria en México–, el juarense quería ingresar a las Fuerzas Armadas del país en el que había crecido, pero su mamá se negaba, por lo que los reclutadores los llevaron a comer con toda su familia, para tratar de convencerla de que su hijo estaba haciendo algo bueno por su nación.

Lo más difícil de estar en el Ejército son los entrenamientos, pero también las largas jornadas de trabajo, dijo Ocón, quien en 2016 perdió la residencia estadounidense al ser deportado. “No descansas bien, no duermes, siempre me la pasaba ocho horas de guardia en las torres de seguridad, luego descansaba una hora y luego me mandaban otras ocho horas de guardia haciendo patrulla, y luego con los que hacen primer contacto, por si pasa algo. Teníamos un equipo que anda listo, siempre armado. Y salía de hacer eso a las 10:30 de la noche, y a la 1:00 de la madrugada salía de guardia de vuelta, una hora, dos horas; descansaba dos, tres horas y a las 5:00 de la mañana lo mismo. Lo mismo por cinco, seis meses, todos los días, no importaba si era domingo, sábado; era lo que hacía allá”, explicó.

Después de casi siete años, Iván tenía cerca de un año y medio que había salido del Ejército, cuando se metió “en problemas” debido a que tuvo conocimiento de un delito cometido por un familiar pero no lo denunció, y fue culpado de complicidad, justo el día que celebraba su cumpleaños número 29.

“Agarré una felonía, por esa felonía tuve que hacer casi nueve años en la cárcel federal y saliendo de ahí me recogió ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas es una agencia del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos)”, relató.

Y aunque peleó casi diez meses para que no lo deportaran por el tiempo que había servido a su país, finalmente le dijeron: “Buena suerte en México”, y fue deportado.

“Allá está toda la familia, y tantos años de no poder regresar a un país por el que un día ibas a dar la vida. Necesito trabajar mucho con la niña que es la que sufrió más esto que yo, la deportación le afectó más a mi niña que a mí”, dijo antes de cruzar la frontera por el llamado “Puente Libre”.

Sin embargo, también aseguró que si tuviera otra oportunidad volvería a formar parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, aunque no dejará de apoyar a los cerca de 26 veteranos deportados que permanecen en esta frontera, ya que él es quien los apoya en buscar ayuda y llenar los documentos necesarios para sus trámites.

“Allá está toda mi familia, la verdad es por lo que quiero regresar… yo no veía posible regresar y por todo el apoyo que he tenido de abogados, organizaciones y la unión es como un milagro.

