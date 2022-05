Ajustarán operaciones en relleno sanitario para evitar más incendios

Ciudad Juárez- Con el objetivo de evitar que vuelvan a registrarse incendios en el relleno sanitario, como ha sucedido en reiteradas ocasiones este año, el Gobierno Municipal anunció que se realizará un ajuste operativo en la descarga de desechos por parte de PASA para que la empresa encargada de recubrir la basura tenga mayor tiempo de realizar su trabajo.

Normalmente, PASA vierte la basura en el Relleno Sanitario de 6:00 de la mañana a 1:00 de la mañana, pero ante el cambio realizado podrá continuar operando su horario matutino de 6:00 a 15:00 horas, pero en el turno vespertino sólo podrá trabajar hasta las 22:00 horas y no podrá ingresar los domingos, con la intención de que Yvasa realice su trabajo de recubrimiento.

Ante el cuestionamiento de si Yvasa no estaba cubriendo la basura, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar señaló que probablemente no lo estuvo haciendo con la frecuencia y la forma en que debía hacerlo, pero hasta el momento se desconocen los motivos que estuvieron provocando cada uno de los incendios, por lo que la decisión tomada solo tiene el carácter de prevención.

El titular de la Dirección de Protección Civil, Roberto Briones, señaló que aún no cuentan con un peritaje sobre las causas de los incendios, pero explicó que los motivos podrían ser diversos y aunque no descartan el llamado efecto lupa -provocado por la exposición a los rayos solares- también se registraron incendios en días en que no pudo haber sido resultado del sol, por lo que continúan investigando.

Ante la prohibición de que los pepenadores ingresen al relleno sanitario para trabajar, el alcalde explicó que se les permitirá volver a ingresar pero hasta que se hayan regularizado las condiciones del lugar y que tendrán que ajustarse a las reglas que imponga el Municipio porque de ahora en adelante habrá horarios para acceder.