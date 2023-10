‘Ahorcan’ obras el tráfico

Ciudad Juárez.- A dos días de que iniciaron las obras para la construcción del distribuidor vial Libramiento-Talamás, el tráfico aumentó considerablemente tras el cierre del carril lateral.

Aún no es hora pico y en el bulevar Independencia y Manuel Talamás el caos vial provoca embotellamientos, molestias y preocupación entre los transeúntes.

Camiones de carga pesada, transporte público, automóviles, motos, bicicletas y peatones deben avanzar por un solo carril en donde los chiflidos, los gritos entre automovilistas y peatones se observaron durante un recorrido hecho por El Diario.

La obra será para la construcción de cuatro puentes y dos flujos continuos, que tendrá una duración de ocho meses con el fin de reducir el tiempo de espera de los automovilistas.

Lorena González, quien vive en la colonia Sierra Vista tomó la ‘ruta’ Universitaria para llegar al cruce antes mencionado que le llevó una hora, pues catalogó como un desastre su viaje.

“Hay mucho tráfico, muchos pleitos que se ven, una pitadera que traen los carros porque no dejan pasar, hay mucho desorden y los martes y los jueves que hay segundas se pone horrible. En veces, la gente se atraviesa porque no dejan pasar y se batalla, vengo caminando de más adelante porque no nos dejan cruzar”, expresó.

Los vehículos se aglutinan más en ese carril lateral debido a que hay un cierre en la salida del Libramiento hacia el retorno de la avenida De las Torres, por el que deben avanzar si quieren continuar por el Independencia.

Lorena contó que es precisamente en ese punto en donde se han presentado varios accidentes, situación que puede complicarse al no haber un control en el tráfico.

La zona está rodeada de fraccionamientos, industria maquiladora, centros comerciales y vendedores que montan sus puestos dos días, por lo que toman un tramo de la calle, lo que hace que sea más estrecho el paso.

Las vialidades serán cerradas conforme se vaya avanzando en la edificación, con lo que se espera que al concluir disminuya el tiempo de 40 minutos que hacen los conductores al circular por ese paso.

La inversión es de 380 millones de pesos, más otros 5 millones para la instalación de la línea morada y la reposición de un colector, por parte la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS). La inyección económica contempla trabajos de Gas Natural y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Pablo Martín Bautista es un trabajador de la construcción que usa una bicicleta para desplazarse, para él es todavía más difícil atravesar ese crucero, pues no existe una ciclo vía, lo que también hace más complicado su recorrido.

“Es peligrosísimo, no es la primera vez que vengo, pero ahorita veo más amontonamiento de carros, espero que se lleve a cabo en tiempo (la obra), debe estar bien diseñada, para mi es una travesía porque no hay señaléticas, menos para las bicicletas”, dijo el entrevistado.

