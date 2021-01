Aguarda ‘Isa’ por justicia

David Cruz / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Isabel Cabanillas de la Torre tenía 26 años, era madre de un hijo, pintora, diseñadora de ropa y defensora de los derechos de las mujeres; vivía en Ciudad Juárez donde fue asesinada la madrugada del 18 de enero de 2020.

“Isa”, como la llamaban sus amigos, fue atacada a balazos en la calle Inocente Ochoa, cuando se dirigía a su casa en bicicleta, tras salir del bar Eugenio’s, el cual estaba ubicado en la calle Ramón Corona y 16 de Septiembre. Recibió un impacto en la cabeza y uno más en el pecho.

Cuatro días después de su muerte, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, prometió que se daría con los responsables. Pero casi un año después, feministas juarenses siguen exigiendo justicia por su asesinato.

“Su ataque fue planeado (…) vamos a actuar con absoluta responsabilidad y vamos a cumplir la obligación que tenemos de hacer justicia, no solamente a esta víctima, sino a todo el entorno y a todas las voces que hoy están lastimadas o se sienten lastimadas por este hecho, como nos sentimos todos, porque un hecho como este es una agresión a toda la sociedad (…) Se está trabajando ya sobre información importante que tenemos; videos, testimonios”, aseguró el mandatario estatal el 22 de enero del año pasado.

Su asesinato despertó exigencia de justicia por parte de activistas feministas locales, nacionales e internacionales. La Organización de Naciones Unidas (ONU-Mujeres) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exhortaron al Gobierno de México a investigar exhaustivamente y con perspectiva de género su asesinato. Pero hasta ayer la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos por Razones de Género (FEM) no había dado información sobre los avances de la indagatoria.

“Isa” luchó contra la violencia de género y el feminicidio en Ciudad Juárez como parte del colectivo Hijas de Nuestra Maquilera Madre, y en 2019 formó parte de un proyecto especial de la Red Mesa de Mujeres de Juárez.

De acuerdo con el fiscal en la Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López,

la FEM está preparando un reporte previo al primer aniversario luctuoso de Cabanillas de la Torre.

Promesa incumplida

“El gobernador del Estado, Javier Corral Jurado declaró tener videos, testimonios y evidencias que apuntaban a líneas de investigación sólidas. Se comprometió a resolver el caso y reiteró que no quedaría impune. No obstante, a un año de su feminicidio, la Fiscalía Especializada de la Mujer no ha logrado resolver el caso y brindar justicia. ¿Cuántos feminicidios más deben de ocurrir para que las autoridades cumplan su obligación?. ¡Justicia para Isa!”, exigió el colectivo Hijas de su Maquilera Madre.

Bajo la consigna de “Ni perdón, ni olvido. ¡Justicia!”, la agrupación invitó a través de Facebook a los juarenses a participar en una serie de eventos político-culturales que realizará a partir del domingo 17 de enero.

Ese día, a las 12:00 del mediodía, se llevará a cabo una pinta de cruces en la Plaza Monumento Benito Juárez, por lo que se pidió a los asistentes llevar su brocha y recipiente para pintura.

Durante la madrugada del lunes 18 de enero, a la 1:00 de la mañana se realizará una caminata por el recorrido que Isabel realizó hace un año, al salir del bar, hasta el sitió en el que le fue arrebatada la vida. Para participar, piden que los asistentes lleven una vela y una ofrenda hasta el sitio en donde tras su muerte su familia, amigos y activistas colocaron una cruz y una bicicleta en su honor.

El mismo lunes, a las 2:00 de la tarde, se llevará acabo una manifestación en las instalaciones de la FEM, ubicadas en la calle Cartagena, donde se entregará un pliego petitorio a las autoridades, habrá una intervención de rap para “Isa”, y se hará una intervención de paste up -los carteles con los que “se grita en las paredes”- denominada Ni perdón, ni olvido.

También se realizará la intervención artística “No somos cifras, somos mujeres con memoria”. Y finalmente se realizará una lectura de poesía por parte de Colectiva Palabra Brava.

‘Te observan’

Un mes antes de ser asesinada, Cabanillas de la Torre pintó su primer mural como artista individual, fue el rostro de una mujer sin ojos, llorando, sobre un fondo negro lleno de ojos que rodean a la mujer. Sobre el mural escribió la leyenda “te observan”.

El mural se encuentra frente a la panadería Rezziste, cuyo propietario, Jorge Pérez, ofreció a Isabel hacer su primer mural de manera individual, recordó el artista.

“El arte y los murales son parte del proyecto de la panadería, ella vino a la inauguración y luego empezó a frecuentarnos mucho. Ella pintaba mucha ropa y yo siempre le decía que estaría suave ver su trabajo en un formato grande, y ella se fue animando y decidimos que fuera ahí enfrente”, narró “Yorch”, quien hace 16 años fundó el colectivo de arte urbano Rezizte.

Isabel estaba contenta porque le tocaría pintar en frente de la panadería, una pared ubicada en la calle Bartolomé de las Casas, esquina con la avenida 16 de Septiembre. Y aunque era su primer trabajo a gran escala y estaba un poco nerviosa, una mañana de diciembre de 2019 llegó con su boceto, tomó los aerosoles que le dio Jorge y comenzó a pintar.

Aunque vio el boceto antes, Jorge no cuestionó el diseño, bajo el cual él mismo coloreó girasoles tras su muerte.

Pérez conserva una escultura hiperrealista del mural de “Isa” que realizó tras su asesinato el arquitecto fronterizo Miguel Espejel, así como su rostro en una pequeña estampa permanece pegado sobre el mostrador de la panadería, en el que se ve a una joven sonriente, con sus cabellos en tonos rosa y lila.

“A mi me impactó mucho la frase que ella puso: ‘te observan’. Luego los ojos ahí, la mujer sin ojos que puede ser una representación de ella misma. Es impactante si lo analizamos en un sentido gráfico y de los elementos, pues eso es como si fuera una premonición de ella, por la frase y que a ella le pasó en la madrugada. Esta pieza que fue un mes antes de su muerte; es muy impactante para mi”, confesó el artista urbano.

Recordó que hay muchas fotos de Isabel en el mural porque un amigo documentó su trabajo, el cual terminó ese mismo día al anochecer.

Presagio

“Me daba miedo pensar en la muerte, desvanecerme, dejar de existir, pero hoy salí al parque porque me sentía triste, abrumada; me recosté en el pasto… noté que había un cabello mío ahí… Cuando yo muera probablemente ese cabello azul se paseará junto con el aire y será como si yo siguiera aquí”, escribió Isabel Cabanillas en su muro de Facebook, el 29 de diciembre de 2019.

“Isa” continuo frecuentando la panadería, a Jorge y a su esposa “Paty”, a quienes a veces visitaba con su pequeño hijo. El viernes 17 de enero de 2020, llegó cuando Jorge estaba pintando un mural atrás del su negocio y acordaron que un día después volvería para pintar otro mural sobre la avenida 16 de Septiembre, ella le aseguró que ya tenía el boceto.

Isabel Cabanillas de la Torre no pudo plasmar su arte en ese mural, pero el colectivo Rezizte sí dibujó su rostro frente a la panadería tras su muerte.

hmartinez@redaccion.diario.com.mx