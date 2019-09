Agua que surte la Junta es insuficiente; denuncian

Habitantes del Kilómetro 27 reportaron que desde hace dos semanas el costo del agua de los tambos de 200 litros que les vende las pipas de particulares oscila entre los 30 y 35 pesos.

Angélica Arenibar, habitante de ese sector, comentó que desde hace dos años fueron subiendo los precios del agua de manera paulatina, pero debido a que no le alcanza con el abastecimiento que les da la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) deben comprar a particulares.

“No acabalamos con los que nos trae la Junta de Agua, me llena un tinaco y dos tambos de 200 litros cada semana, a los piperos les compro cuando me falta otros dos tambos”, dijo Angélica.

La entrevistada confirmó que durante los dos últimos años el precio del agua subió de 10 pesos hasta los 30.

En el hogar de la entrevistada viven cinco personas, quienes deben realizar las actividades domésticas, y para beber deben acudir a un centro de distribución para llenar dos garrafones de agua que les dan de manera gratuita.

Angélica dijo que el agua que le lleva la JMAS acude cada jueves, pero desde el martes o miércoles se termina también la que compra.

“A veces me tengo que ir sin bañar a trabajar, porque ya no tenemos agua, con esa tenemos que lavar, limpiar la casa y con el calor debemos bañar los niños todos los días” refirió la entrevistada.

De acuerdo con Jorge Domínguez, presidente de la descentralizada, en la zona de los Kilómetros se les surte agua durante toda la semana de manera gratuita.

“A los piperos independiente empezaron a faltar al trato que teníamos de no surtir a negocios donde hay infraestructura, a esos sí les subimos el precio, porque ellos las venden a negocios, y la estaban vendiendo a la gente que llegaba a necesitar agua adicional, se la estaban vendiendo al doble de lo que nosotros se le vamos a poder vender en caso de que alguien necesite”, confirmó Jorge Domínguez.

Señaló que al pipero la JMAS le daban a 10 pesos una cisterna (1 metro cúbico / 1000 litros), y ellos lo venden a 100 pesos. La medida del depósito de agua equivale a cinco tambos de 200 litros que vendían de 20 a 30 pesos.

“Nosotros le entregamos dos veces por semana a la gente de todos los Kilómetros, nada más que hay gente que tiene una pileta o alguna instalación adicional que requiere agua y normalmente se la compraba a los piperos, nosotros viendo ese problema, vamos hacer el reparto normal y a la gente que quiera (agua adicional) vamos a vender el agua a 15 pesos el tambo de 200 litros”, explicó el titular.

Nallely Ortiz, quien vive en el Kilómetro 30, tuvo que cambiarse de casa debido a que desde hace dos semanas empeoró la situación con el desabasto de agua por parte de la JMAS y de los piperos.

Comentó que desde que se estableció en esa vivienda el servicio gratuito del líquido les deja una cisterna de mil litros y otro depósito de 600 litros cada martes, además debe de comprar hasta cinco garrafones de 10 litros que tiene un costo de 30 pesos cada uno.

“Cuando vivía allá el de mil litros nos lo vendía a 100 pesos (piperos), y luego en lo que es el 27 sí es cierto como dice la gente que no pasan las pipas de agua, ni vendiéndola ni de aquí de la junta de agua, no quieren subir, porque a mí me habían prestado una casa y duramos una semana y media o más sin agua, yo me tuve que cambiar de ahí (…) si bajaban era hasta la mitad (colonia) y nosotros teníamos que ir hasta la carretera”, manifestó la entrevistada.





