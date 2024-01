Agricultores bloquean obras de la JMAS en acequia Aranda

Ciudad Juárez— Productores agrícolas y miembros del distrito de riego 009 bloquearon obras de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) en la acequia Aranda ubicada en Camino Escudero.

En el lugar la descentralizada realiza trabajos de rehabilitación de un colector.

"Están invadiendo un derecho de vía de la acequia Aranda. Tiene 12 metros de derecho de vía y la Junta de Aguas lleva el colector Viñedos por el dren 1-A, pero se topan aquí con un fraccionamiento que no los dejó cruzar y como está el hueco de la acequia allí les pareció más fácil y dijeron 'por aquí nos vamos'", señaló José Luis Rubio Candelaria, presidente de la asociación de la Unidad del Distrito de Riego 009 del Valle de Juárez.

De acuerdo con los productores, esa zona se utiliza para la introducción de maquinaria para desasosiego de la misma acequia.

"Qué bien que lo están reconstruyendo (el colector), pero que se vayan por donde estaba, que no afecten el derechos de vía de la acequia", comentó el dirigente.

Los manifestantes promovieron un amparo la semana pasada contra los trabajos de la dependencia y bloquearon el camino de acceso a la obra.

"Se metieron a fuerza, no tienen permiso de nadie y aquí los bloqueamos. Hay un amparo de la justicia federal y no se pararon, entonces tenemos que pararlos a fuerza. Pusimos un tractor y un trascabo para que no pasen y no puedan trabajar", explicó Rubio Candelaria.