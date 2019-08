Agreden taxistas a civil al confundirlo con Uber

Ciudad Juárez— Una agresión de taxistas de la Central Camionera contra un ciudadano al que confundieron con un conductor de Uber se registró ayer afuera de las instalaciones de ese espacio.

“Entre 15 y 20 taxistas nos rodearon a mí y a mi primo y cuando estaba a punto de subirme al carro e irme, algunos de ellos nos sueltan unos golpes, tanto a nosotros como al carro”, contó Carlos Beltrán en redes sociales.

En entrevista con El Diario, el afectado narró que lo confundieron por usar su celular en el tablero de su auto.

Un taxista se acercó para reclamarle que no podía subir pasajeros adentro de la terminal y enseguida lo rodearon más de 20 compañeros para intimidarlo.

“No puedes levantar aquí, me dijo, y le pregunté que a qué se refería y me respondió que yo era Uber”, mencionó. Entonces vino la agresión a golpes contra él, su acompañante y el vehículo.

Dijo que el operador del taxi marcado con el número 1275 fue el que lo agredió físicamente.

Mencionó que trató de interponer una denuncia por daños y lesiones ante la Fiscalía General del Estado (FGE), pero se la negaron hasta que no señalara directamente al agresor.

Prestadores del servicio de autos de alquiler de la central de autobuses dijeron ayer a este medio que no está permitido que choferes de Uber recojan pasaje dentro de las instalaciones, porque es una regla autorizada por el mismo negocio, sin embargo, dijeron desconocer sobre la agresión debido a que son dos grupos de taxistas los que operan 24 horas seguidas cada uno.

“Se les ha dicho que no pueden recoger pasaje, pueden pasar a dejarlo y bajar las maletas aquí adentro, pero no pueden venir a recoger clientes. Los pueden recoger allá afuera, allá no hay problema”, contestó el taxista de ese sitio, Rubén García López.

Se buscó la postura del Departamento de Transporte Público en la Zona Norte pero no se obtuvo respuesta.

En el pasado ya se han documentado agresiones contra operadores de Uber por parte de los taxistas.

En febrero de este año una usuaria de Facebook publicó un video en el que un grupo de taxistas la agreden junto con su pasajero por ingresar a la terminal.

En el video, que fue publicado por Eilan Laborde, se observa que cinco hombres se acercan a la puerta del piloto mientras la conductora señala que la están amenazando.

“No hay razón para que me hayan golpeado”, dice.





[email protected]