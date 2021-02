Agreden escoltas de Corral a reportero de El Diario

Staff / El Diario de Juárez / El jefe de escoltas, junto al gobernador, ayer en Juárez

Escoltas del gobernador Javier Corral despojaron a un reportero de El Diario de su teléfono celular y le borraron las fotografías que había tomado cuando daba cobertura a la reunión privada que sostenía el gobernador con integrantes del Comité de Inversión del Fideicomiso de Puentes Internacionales, en el interior de un restaurante de la ciudad.

Uno de los guardias, encabezados por Juan Manuel Escamilla León, jefe de escoltas de Corral Jurado, sometió por la fuerza al periodista de esta casa editora, al que amenazó con detenerlo “por sospechoso” mientras se ostentaba como agente ministerial, a la vez que otro elemento lo despojó por la fuerza de su teléfono celular y borró diversas fotografías.

Entre los asistentes al encuentro que sostuvo Corral Jurado se encontraba Manuel del Castillo, director de Comunicación Social, quien presenció la discusión aunque aseguró que no identificó al periodista.

La intervención de los escoltas ordenada por Escamilla fue reclamada al vocero estatal por la coordinadora de Información de El Diario, Luz del Carmen Sosa, debido al exceso de fuerza empleada al despojar al reportero de su herramienta de trabajo y borrarle las fotografías, lo que fue rechazado por el vocero.

“No vamos a entrar en discusión, también es excesiva la obsesión que tiene El Diario con el gobernador’, dijo Del Castillo.

Ayer por la tarde, después de que la agenda pública de Corral Jurado fue modificada en tres ocasiones y concluyó en la atención a medios del estado, la gira del mandatario terminó en el restaurante donde sostuvo un encuentro con los integrantes del comité de inversión del Fideicomiso de Puentes Internacionales.

En la reunión estuvieron Ismael Rodríguez Gallegos, representante del gobernador en el Fideicomiso; Salvador Barragán Flores, delegado de Desarrollo Urbano; Roberto Barraza, de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas; Sergio Madero Villanueva, titular del Fideicomiso; Alejandra de la Vega, representante del gobernador en Juárez, así como el director de Obras Públicas del Municipio, Francisco Javier Arroyos Salgado, dijo Víctor Manuel Ortega Aguilar, administrador de la Ciudad.

Agregó que durante la comida se acordó que como Municipio se van a otorgar todas las facilidades en cuanto a permisos, apoyo con seguridad vial y Desarrollo Urbano que se requieran, siempre y cuando el Estado cumpla con los requisitos necesarios en caso de que tengan que iniciar nuevas obras.

“El alcalde nos autorizó a comprometernos para apoyar, que no sea el Municipio una razón de que no se terminen las obras en tiempo y forma, ese es el acuerdo”, dijo.

Esta reunión, celebrada a la hora de la comida, fue de carácter privado, argumentó Del Castillo, a quien se le expuso la actuación desproporcionada de los escoltas liderados por Escamilla.

“No tienes que reclamar (la agresión contra el reportero), el exceso fue de ustedes, ¿qué tiene de informativo que el gobernador coma?, ¿el menú?”, dijo Del Castillo. “No se justifica la persecución contra el gobernador, es obsesivo”.

“Si él se mete sin ninguna justificación, sin estar invitado, evidentemente los escoltas están resguardando la integridad del gobernador”, reiteró.

Del Castillo dijo que el reportero no se identificó como tal ante los guardaespaldas y ellos no saben quién es periodista. “Simplemente vieron a una persona sospechosa a la que le pidieron la identificación para ‘correrle la serie’, a ver si no traía algún detalle, porque no sabían quién era y el reportero no se identificó como tal”, argumentó.

Agregó que por la mañana hubo otro incidente con el jefe de Fotografía de El Diario, al que no dejaron pasar al acto público.

“Él me avisó y lo dejaron pasar, no pasa nada con que se acerquen. Si se va a confirmar esa cacería va a haber ese tipo de roces”, puntualizó.

