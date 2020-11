Agreden a policías

Ocho sujetos fueron detenidos ayer luego de que agredieran a agentes municipales que acudieron a interrumpir una fiesta escandalosa en un domicilio de Finca Bonita.

Pese a que se les inform acerca de los riesgos de contagiarse de Covid no entendieron y golpearon a los elementos.

Previa lectura de derechos, Alexander F. A., de 21 años, Brayan Alexis H. R., de 18 años, Angelino A. M., de 18 años, Jordi P. C., de 27 años, Héctor C. A., de 19 años, Rodrigo M. R., de 24 años, Andrés M. C., de 20 años y Juan Fernando G. B. de 21 años, fueron consignados por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de desobediencia y resistencia de particulares.