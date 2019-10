Agradecen favores a San Judas Tadeo

Para Adolfo Domínguez, de 65 años, el 28 de octubre, día de San Judas Tadeo, es especial y considera que gracias a la fe que le profesa pudo salir de tres comas, mejorar de su enfermedad renal y recuperar la vista.

Caracterizado del santo de su devoción, Domínguez caminaba despacio hacia la salida del recinto que visita desde hace cinco años en esta fecha para agradecer los múltiples milagros que le ha concedido “San Juditas”.

“Ya he pasado por tres comas, y desde hace dos años me hago hemodiálisis. Le agarré mucha fe. Le pedí desde hace cinco años que si vivía me diera la dicha de poder venir a visitarlo, porque desde aquel mayo creía que no llegaría a octubre de este año, y ahorita todavía Dios y ‘San Juditas’ me han permitido vivir”, expresó Domínguez.

Como cada año la Parroquia de San Judas Tadeo realiza la fiesta de su santo patrono, a la que fieles han acudido desde hace 34 años para agradecer los favores concedidos.

Ayer en el recinto decenas de fieles le encendían veladoras, algunos llevaron sus ofrendas y otros acudieron para que les bendijeran imágenes, rosarios o algún objeto que les recuerde su devoción.





Piden fieles por causas difíciles

“El día 12 de febrero mi familia tuvo un accidente en Parral, se volteó el camión, iba mi señora, mi nieta, una hija y el bebé, hubo muertos ahí, me hablaron en la madrugada, yo me quedé en Juárez y cuando fui por ellos, y en todo el camino fui pidiéndole que me los regresará sanos y salvos y salió todo bien gracias a Dios”, platicó Jesús en la iglesia.

Odman, de dos años, fue vestido con túnica blanca y una manta verde que atravesaba la parte superior del cuerpo, su asistencia al templo con el atuendo fue para cumplir la manda que hizo su abuelo el día que viajó y logró sobrevivir, dijo el entrevistado.

“Le prometí venir cada año, hasta que yo pudiera, y traerle a mi señora, a mi muchacha y a mi nieto; antes no venía tan seguido, pero siempre he creído en él”, dijo el entrevistado.

Salvador Magallanes, párroco de la iglesia, comentó que durante los tres días de celebración arriban a la fiesta patronal alrededor de 50 mil personas.

“Hablan maravillas del santo: desde niños recuperados, terrenos vendidos, cuestiones de migración, matrimonios que se vuelven a reunir, personas liberadas de cáncer, de diabetes… es tremendo lo que San Judas ha concedido”, expuso el sacerdote.

Además de las celebraciones religiosas que se realizaron conmemorando a San Judas Tadeo, los visitantes disfrutaron de antojitos mexicanos, una kermés, música y juegos mecánicos.

La celebración de uno de los santos más venerados en Juárez inició el sábado y concluyó ayer por la noche. (Verónica Domínguez / El Diario)





