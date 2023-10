Agradecen a San Judas por favores concedidos

Ciudad Juárez.- Antes de la primera misa del sábado, devotos de San Judas Tadeo se reunieron al exterior de la parroquia para ofrecer alimentos y bebidas gratis a quien se acercara, como manda, como agradecimiento al santo en su día, según contaron.

Estaban personas como Alicia Ríos Calleros, mujer de 76 años de edad que junto con sus hijos repartió donas de chocolate y azúcar, además de chocolate caliente, a quienes quisieran, sin costo alguno.

“Nosotros ya tenemos seis años. Ahora nos venimos a hacer la donación en la iglesia de San Juditas por el milagro de mi’ja, que está muy enferma. Tiene una enfermedad incurable, pero Dios nos está ayudando a salir adelante”, contó Alicia, que se acompañó de Denise, Juan Ramón y Gerardo Enrique, tres de sus cuatro hijos.

“No perdemos la fe ni la esperanza de ella, por eso damos donaciones, todo lo que podemos”, añadió.

Tamales de rojo y verde, agua embotellada, pan dulce, burritos de distintos guisados, todo era regalado a esa hora de la mañana hasta que se acabara por quienes dijeron tener una deuda con el santo por favores o milagros, por salud y bienestar, mayormente.

Ayer fue el día para conmemorar la muerte del llamado santo patrono de las causas difíciles y causas perdidas, de acuerdo con archivos históricos que precisan que su muerte se dio el 28 de octubre del año 65 de nuestra era.

La avenida Valle de Juárez tuvo que ser cerrada en uno de sus dos sentidos para albergar los juegos mecánicos y de destreza, los puestos de comida, el escenario y los locales ambulantes de venta de ofrendas que se colocaron alrededor de la parroquia de uno de los santos de la religión católica con más devotos en Ciudad Juárez y México.

El obispo de la Diócesis de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos, afirmó en su homilía durante la misa matutina que San Judas Tadeo es uno de los santos más populares en todo México y particularmente en Ciudad Juárez, es una de las figuras principales de los católicos.

La devoción, añadió, genera un sentido de pertenencia, de que “soy parte de una familia, de una comunidad, de una Iglesia donde todos somos incluidos”.

Para el titular de esta parroquia, Jorge Iglesias Esquivel, esta devoción tan grande se debe a que tanto en el país como en esta frontera “hay tantas situaciones difíciles, de desesperanza, de angustia, de dolor, de enfermedades, que ahí encontramos una protección, una intercesión por parte de Dios en este gran santo”.

Son situaciones que, afirmó, están fuera de lo humanamente posible, en momentos en que se pierde la esperanza y donde las posibilidades se agotan, cuando el santo intercede por los feligreses que le son devotos.

Necesidades personales, de familia, de enfermedad, son las que mayormente se le encomiendan, agregó.

Como el caso de Mario Alberto, un hombre que cargó ayer con una figura a escala de San Judas Tadeo desde el cruce de la avenida Antonio J. Bermúdez y bulevar Manuel Gómez Morín hasta la parroquia, caminando, como una manda por ayudarle con su enfermedad, la diabetes.

“Yo no creía en él, pero empecé a creer desde un milagro que me hizo y de ahí para adelante. Tengo 13 años creyendo en él, pero este es mi primer año que vengo. Me ha hecho muchos milagros, en mi casa y mi trabajo. Donde quiera me ha bendecido él”, dijo Gaytán.

Traía la figura de yeso con una liga para cabello atada al cuello con billetes de dólares enrollados. Son los dólares que junta de su tienda de abarrotes, que prometió al santo. Con eso le paga anualmente a danzantes matachines para honrarlo, aunque este año no pudo por la muerte de su padre.

La fiesta patronal termina hoy por la noche, y los juarenses aún podrán disfrutar de alimentos, números musicales y un área de diversiones, así como participar de celebraciones religiosas católicas.

