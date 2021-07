Agradecen a Onoruame no enfermar de Covid-19

Ciudad Juárez— A 16 meses del inicio de la pandemia por Covid-19 en Ciudad Juárez, la comunidad rarámuri se ha mantenido sin casos sospechosos o positivos del virus, por lo que agradeció a “Onoruame”, su Dios padre y madre, con una oración y una danza encabezada por un curandero enviado desde la sierra Tarahumara.

“Desde el principio seguimos los protocolos, pero –no han habido contagios– por nuestra fe, gracias a Onoruame”, dijo Rosalinda Guadalajara, exgobernadora y activista de la colonia Tarahumara, mientras que el doctor Lorenzo Soberanes, representante del Colegio Médico, destacó que la comunidad indígena ha sido un ejemplo de autocuidado en la ciudad.

De acuerdo con las estadísticas oficiales de la Secretaría de Salud, hasta ayer Juárez sumaba 33 mil 458 contagios y 3 mil 795 muertes a causa del virus, pero nadie de ellos ha sido rarámuri, aseguró Guadalajara.

La población rarámuri habita desde hace aproximadamente 27 años en la ciudad, en dos grupos: uno de ellos conformado por 97 familias con alrededor de 140 integrantes, en la colonia Tarahumara, ubicada a las faldas de la sierra de Juárez, y otro a la altura del kilómetro 30 de la carretera Casas Grandes, en donde viven cerca de 50 familias con más de 100 integrantes.

Sus mujeres se dedican principalmente a la limpieza de casas, los hombres laboran como albañiles en la construcción, y los jóvenes trabajan en la industria maquiladora, aunque algunos venden también artesanías, hierbas medicinales o dulces en las calles de la ciudad, por lo que ante las restricciones impuestas por las autoridades de Salud durante meses perdieron sus empleos y se mantuvieron aislados en sus comunidades.

Ante la falta de trabajo, un grupo de mujeres de la colonia Tarahumara decidió ofrecer cubrebocas creados con las telas de sus trajes tradicionales, para prevenir la propagación del virus y obtener recursos.

Siguen el protocolo

A través de su exgoberadora y del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), al inicio de la pandemia los rarámuri se informaron sobre el coronavirus, los síntomas, los riesgos y la forma de prevenirlo. Por ello, cada cubrebocas que vendían lo desinfectaban y continuamente se lavaban las manos.

La nueva modalidad de educación virtual también aisló desde abril del año pasado a sus aproximadamente 80 niños y adolescentes del resto de los menores que acudían a la primaria Adelina Romero Fontes, ubicada en la colonia Tarahumara.

Integrantes de la comunidad indígena destacaron además que siempre que salen de su colonia utilizan el cubrebocas, principalmente cuando lo hacen para vender sus artículos en las calles.

“La movilidad es importante, y ellos al no tener contacto con gente que pudiera contagiarles pues evidentemente no se contagiaron y nosotros no entendíamos el mensaje, y los niños fueron los vectores”, mientras que los pequeños de la comunidad rarámuri no salen de su colonia, señaló el doctor Soberanes.

Cuando los indígenas originarios de la sierra de Chihuahua “vieron que había una alerta en la ciudad se resguardaron, crearon su cerco sanitario y esto creo que fue una de las cosas más importantes que les pudo ayudar. Ellos tienen más conciencia que nosotros, de verdad que nosotros entre más educación aparentemente llegamos a tener, menos sensibles somos al autocuidado. Y ellos se protegen mucho y son muy solidarios entre ellos y nosotros no tenemos esta cultura”, destacó el doctor.

Para Guadalajara más que las medidas de protección, han mantenido al virus lejos gracias a su fe, ya que al inicio de la pandemia realizaron una oración a “Onoruame” para pedir por su salud. Hace unos días el ritual se volvió a repetir para darle gracias por mantenerlos sanos, “nos reunimos todos, en la colonia (Tarahumara), vinieron los del kilómetro 30 y oramos e hicimos una danza privada. Fue una oración para pedir al creador que tenga cubierta la tierra y que no nos lleguemos a enfermar nosotros, pero tampoco la gente”, relató la líder rarámuri.