Agradecen a la Virgen por los ‘niños milagro’

Vestidos de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe, los “niños milagro” llegaron ayer hasta la Catedral de Ciudad Juárez, acompañados por sus padres, quienes agradecieron a la madre de Jesús por su vida y salud, entre danzas y miles de fieles fronterizos.

Alexa Guadalupe, de 2 años de edad; Cristopher Alexis, de 5; José Antonio, de 8 y Emily Paola, de 5 años, fueron parte de los niños que tuvieron complicaciones al nacer o fueron prematuros, por lo cual sus padres pagan una manda a la Virgen Morena, la cual consiste en ir a visitarla cada 12 de diciembre hasta su altar, aunque el año pasado debido a la pandemia por Covid-19 no pudieron hacerlo.

“Vine a pedirle salud, desde los cinco años”, platicó José Antonio Valenzuela Ruiz, de ocho años de edad, quien llegó desde el fraccionamiento Parajes del Sur hasta la Catedral, vestido con un traje de manta y la imagen de la Virgen de Guadalupe plasmada en el pecho.

“Nació prematuro, a los siete meses, y prometí que si me lo dejaba vivir se lo iba yo a traer cada año, por tres años, pero el año pasado no lo trajimos porque estaba la pandemia. Ahora estamos felices, el otro año no pudimos traerlo pero lo vestimos igual con la Virgen en la casa”, explicó la mamá de José Antonio.

La madre de Emily Paola, Sandra Torres, también tuvo problemas durante su embarazo, por lo cual le prometió a la Virgen llevarla durante tres años hasta su altar. Y ayer fue la tercera ocasión en que pudo hacerlo.

“Le pedí que cuide a mi mamá y a mi papá, y a mi hermana, y a José y a todos”, dijo la niña, después de salir de la iglesia y tomarse una fotografía con la figura de la Virgen.

Entre la venta de flores, veladoras, buñuelos, artesanías y gorditas de nata, Alexa Guadalupe formó parte de las filas que hicieron los fieles desde el exterior de Catedral para poder llegar hasta el altar.

“Es la primera vez que la traigo, porque la íbamos a traer desde que nació pero el año pasado no pudimos venir por la contingencia. Es una manda porque me vi muy mal en el embarazo de la niña, fue un embarazo de alto riesgo, se me quería venir a cada rato, y pues es un milagro que la niña esté aquí, por eso se llama Guadalupe”, explicó su mamá, María Guadalupe, de 23 años de edad.

Además de cumplir con la manda, este año le pidió a la “Virgen del Tepeyac” salud para toda su familia, dijo María Guadalupe, que llegó desde la colonia La Cuesta acompañada por sus papás y sus compadres.

“Le pedí por mi hermanita Sofía, que aquí está de nuevo, tiene mil meses, va a nacer en febrero y se va a llamar Sofía, igual”, contó Cristopher Alexis, al acariciar el vientre de su mamá, Maricruz Gómez, de 24 años, quien actualmente tiene siete meses de embarazo.

Hace tres años Maricruz perdió a su segunda hija en un parto prematuro, y dentro de dos meses tendrá otra, por lo que Cristopher Alexis ayer acudió vestido de Juan Diego a pedirle a la Virgen por su hermanita que se fue al cielo, pero que asegura ya está de vuelta en el vientre de su mamá.

“Yo venía vestida de indita desde niña hasta los 12 años, es una tradición que nos enseñó mi papá, y ahora venimos desde que él (Cristopher Alexis) está recién nacido. Es una manda que le prometí a mi papá, Jorge Gómez, que en paz descanse, que era muy devoto de la Virgen, él le hacía su fiesta aquí en el Centro. Ya tiene cinco años que falleció y se lo prometí a él”, contó Maricruz.

Al igual que lo han hecho desde 1998, ayer también llegaron hasta la Catedral los integrantes de la danza San Judas Tadeo, para bailarle a la Virgen, al igual que diversos grupos de matachines que bailaron desde la noche del sábado entre los fieles fronterizos.