Agradece auxilio de la comunidad

Ciudad Juárez.— La pequeña Milagros Guerrero Contreras, de cuatro años, a quien le robaron su tanque de oxígeno a finales de diciembre de 2021, logró, con el apoyo de la ciudadanía juarense, conseguir uno nuevo: “Gracias por su apoyo. Dios los bendiga”, indicó la menor, que desarrolló displasia broncopulmonar. El robo del aparato la puso en aprietos, ya que carece de un pulmón por haber nacido de forma prematura.

Su mamá, Sandra Elizabeth Contreras Piña, de 33 años, agradeció la solidaridad de la población por el apoyo para su hija, que requiere de tal aparato para respirar. Detalló que fue casi culminando el pasado año que al ir con su niña a la zona Centro olvidó el tanque en una tienda, pero al regresar les comunicaron que una persona desconocida ya se lo había llevado y escapado en el transporte público.

Pero tras publicarse la noticia, lectores de El Diario respondieron al llamado de auxilio y la apoyaron. Ahora, la madre de familia, quien también tiene otros dos hijos y es el único sustento del hogar, pidió a la comunidad por trabajo. Expuso que por la condición de Milagros no puede despegarse de su casa, en la que vende “segundas”, y por eso solicitó la auxilien con una plancha para vender tacos.

La juarense, quien vive en Riberas del Bravo Etapa VIII, en la calle Riveras del Real número 2510-65, enfrenta una situación de complejidad, dado que se dedica a la venta de artículos frente a su hogar, pues no puede descuidar a su hija por las características de su condición clínica. Ante ello, dio su número: (656) 263-6618, por si alguien puede apoyarla a llevar el pan a la mesa para su familia.

“Muchas gracias por el apoyo brindado a mi niña Milagros. Quisiera tener una forma de sustento para mi niña, ya que me dedico a vender segunditas, pero no me alcanza sinceramente. Quisiera ver si la ciudadanía puede apoyarme con una planchita, una mesita y una lonita para vender taquitos afuera de mi casa, para poder salir adelante, ya que no cuento con trabajo fijo”, dijo la fronteriza.

Comentó que su pequeña está afiliada al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi). No obstante, destacó que muchas veces no cuentan con todos los fármacos y tiene que comprarlos con su dinero, lo que la limita en otros pagos.

¿Quiere apoyar?

La madre de Milagros no puede descuidarla durante el día, por lo que pide a los ciudadanos asistencia para trabajar desde casa.

Si tiene interés en ayudar, puede marcar al teléfono (656) 263-6618