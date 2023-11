‘Agradará a Cruz una presidenta que no lo abandone’

La aspirante presidencial por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, prometió, desde esta frontera, la victoria en el proceso electoral y un gobierno que ofrezca apoyo real y efectivo en materia de seguridad, infraestructura y para las mujeres.

“Yo creo que el alcalde de Morena estaría feliz de tener a una presidenta que apoye a las mujeres y que no le abandone a su suerte con el tema de seguridad”, señaló la aspirante por la oposición en entrevista con medios de comunicación luego de encabezar ayer el arranque de su precampaña en la Plaza de la Mexicanidad.

Incluso, la aspirante aseguró que el oficialismo en México temblará, “porque también aquí habrá una gran participación (electoral)”, apuntó luego de ser cuestionada sobre el triunfo de Javier Milei en Argentina el fin de semana.

Ante cientos de simpatizantes, Gálvez dijo que falta mucho por hacer en Juárez ante la situación de pobreza que se está viviendo. “Tengan la certeza que vamos a regresar la esperanza, para que tengamos un Juárez en paz, que no abrace a los delincuentes, sino que aplique la ley, porque la ley es la ley”, dijo como parte de su mensaje.

Enfatizó en el tema de la modernización de la industria maquiladora y la infraestructura en los puentes fronterizos en esta ciudad.

“La industria maquiladora ha sido maravillosa, pero necesitamos pasar a la siguiente fase 4.0. Hay que avanzar en el tema de la tecnología y las nuevas estructuras”, apuntó.

“Hay que resolver problemas: inseguridad, energía y agua. Tenemos que mejorar la educación, mejorar la infraestructura de los cruces fronterizos. Tenemos claro cómo hacerlo porque creemos en el desarrollo. Hay que darle certeza a la inversión. El acuerdo con Estados Unidos es bueno y hay que cuidarlo y respetarlo”, señaló.

La senadora con licencia aseguró que, bajo su visión sí se puede cambiar el país. “Para eso se necesita cabeza, corazón y carácter. A mí lo que me sobra es carácter. Soy una mujer cabrona. A los delincuentes no les voy a dar abrazos, les voy a aplicar la ley. Voy a partirme el alma para que las mujeres dejen de ser violentadas. Me comprometo desde aquí, desde Ciudad Juárez. Vamos a construir el sueño mexicano”, apuntó al final de su mensaje en el que también pidió a sus simpatizantes “dar la madre de todas las batallas” en el proceso electoral en el que se habrá de elegir la presidencia de la República.

PRD está conmigo: Gálvez

Luego del evento masivo que encabezó en la Plaza de la Mexicanidad, la aspirante presidencial por el Frente Amplio por México aseguró que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) le apoya, a pesar de amagos de separarse de la alianza por parte de la dirigencia de ese partido.

El domingo por la noche, el dirigente perredista, Jesús Zambrano publicó un desplegado en sus redes señalando al PRI y al PAN de excluir a ese partido en el reparto de candidaturas al Senado y la Cámara de Diputados.

En tanto la aspirante dijo desde esta frontera que todavía se están cerrando acuerdos dentro de la alianza. “Los últimos detalles de este gran acuerdo nacional, quedamos de vernos por la tarde, pero están conmigo y no hay ninguna duda. Lo que nos une es más importante que lo que nos divide”.

Reconoce triunfo de Milei

Luego de reconocer el triunfo de Javier Milei en Argentina, Gálvez aseguró que la amplia participación ciudadana en el país sudamericano hizo que el partido oficialista se vaya.

“Todo mundo sabe que no soy de extrema derecha. Soy una mujer de libertades. Lo que reconozco es que en Argentina ganó la democracia, no se anduvieron con rodeos y el gobierno en el poder reconoció la derrota”, dijo la aspirante.

Al mismo tiempo lanzó un mensaje al actual gobierno morenista. “El oficialismo va a empezar a temblar también aquí en México, porque también aquí habrá una gran participación. No comparto con Milei sus puntos de vista, pero sí reconozco que ganó bajo un proceso democrático”, dijo.

