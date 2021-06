Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Vecina del área baña a su hijo para que no sufra el calor

Habitantes de las distintas etapas del fraccionamiento Riberas del Bravo piden con urgencia la respuesta de la Comisión Federal de Electricidad para que arreglen las fallas que ocasiona el corte de la energía a diario, ya que se quedan sin el servicio y eso les está ocasionando serios problemas.

Por las fallas en el suministro de electricidad se descomponen los aparatos eléctricos y los alimentos se echan a perder porque el refrigerador no funciona, además de que la familia sufre bastante por las altas temperaturas, especialmente los niños, ya que los aires acondicionados y los abanicos no sirven de nada, dijeron residentes de la zona.

“Yo vendo comidas en las noches y ahora tengo que comprar poco y cocinar al momento de que me lo piden, porque si lo hago antes de nada sirve por la falta de electricidad, además de que ya se me descompuso un refrigerador por los cambios de voltaje de la luz”, dijo Irma Durán, residente en la etapa dos de Riberas del Bravo.

Explicó que desde la semana pasada tienen problemas con el suministro de la electricidad, pues se quedaban sin el servicio en las tardes y regresaba en las primeras horas de la noche, pero desde el domingo pasado los cortes son desde las 5:00 o 6:00 de la tarde hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente.

“Nos dejan sin el servicio de electricidad toda la noche y parte de la tarde, qué quieren que hagamos, a todos se nos echa a perder la comida y tenemos que aguantar el calor, porque tenemos abanicos o el aire acondicionado, pero de qué nos sirve si no hay luz”, señala la señora.

Comentó que a pesar de que hacen los reportes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuando les contestan, la respuesta siempre es la misma, que van a ver qué pasa, pero en lo que va de la semana no han visto unidades de la dependencia en el sector.

“También en las tiendas de la colonia se les están echando a perder las cosas, algunas tienen que cerrar temprano, o poner los productos en hieleras para que no se les hagan malos”, dijo la señora Durán.

En la casa de la familia Ortiz viven siete personas, entre ellas cuatro niños, y son éstos los que más sufren por la falta de electricidad, ya que los abanicos no pueden usarse, dice la madre de los menores, uno de ellos de menos de dos años.

Otra de las afectadas, residente en la calle Rincón de Río Urique y Rivera del Salado, señaló que como ella, otras personas venden comida en la tarde y noche, pero ahora que no tienen electricidad están perdiendo, ya que no pueden cocinar mucha cantidad de alimentos porque se descomponen por el calor.

“Pongo lo que voy a cocinar en la hielera, pero no aguanta mucho por el calor, y tengo que estar comprando hielo para mantener los productos bien, o se me echan a perder”, dijo la señora, quien prefirió no dar su nombre.

Sobre esta situación se buscó a Víctor Barba, del área de comunicación de la CFE, el único autorizado para dar información, de acuerdo a los lineamientos de la paraestatal, pero nunca contestó a las llamadas que se le hicieron.

