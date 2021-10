Aflora conflicto por uso de salones en primaria

Ciudad Juárez— Los turnos matutino y vespertino de la escuela primaria Juárez y Reforma, de la colonia El Futuro, han entrado en conflicto porque la dirección de la mañana se niega a compartir el mobiliario de cuatro aulas bajo la justificación de que los estudiantes no lo requieren y de que el mantenimiento de las instalaciones corre a su cuenta.

“¿Por qué no se abren todos los salones? Porque no hay necesidad, por lógica, para qué abres cuatro salones más si va a haber un desgaste de aires, de mobiliario, si no se requiere para los alumnos”, dijo la directora del turno matutino, Cecilia Ávalos, quien confirmó no permitir el acceso a las aulas a pesar de las peticiones hechas.

La representante de la sociedad de padres de familia del turno vespertino, Lluvia Rocha, explicó que los salones a los que no se permite el acceso son de primer grado y que el mobiliario escolar tiene un tamaño adecuado para los estudiantes, mientras que las bancas que se ven obligados a emplear en otras aulas provoca que ni siquiera alcancen a poner sus pies en el suelo.

“El mobiliario que hay en el salón de primero, de la tarde, al que tienen acceso, no es adecuado a su edad, deberían abrir el otro salón sin importar que sean más alumnos en la mañana. Eso no tiene nada que ver. Es una escuela pública, no privada, y tanto los padres de la tarde como los de la mañana dan una cuota”, dijo Lluvia Rocha, quien tiene un hijo estudiante el tercer grado.

Sin embargo, la directora Ávalos señaló que la razón por la que cierra cuatro aulas es que las considera innecesarias ante la baja matrícula estudiantil del turno vespertino y, además, aseguró que se trataba del mismo mobiliario, el cual –junto al resto del material– ha obtenido por medio de gestiones propias, por lo que lo protege de posibles daños.

Ante la situación, la titular de la Subsecretaría de Educación y Deporte, Judith Soto, indicó que el equipo que se encuentra en las instalaciones de las escuelas públicas no es exclusivo de un turno escolar y, por lo tanto, debería ser compartido entre todos los estudiantes y docentes, a partir de un correcto acuerdo en el que se proteja el estado en que se encuentra el mobiliario u otro equipo.

Con el objetivo de que las autoridades intervengan, la sociedad de padres de familia del turno vespertino giró un oficio al supervisor de zona, Miguel Giacoman, en que externó que la escuela cuenta con los pupitres adecuados para los estudiantes de primer grado pero que la directora Avalos se niega a compartir como si se tratara de un plantel particular.

“Una de las principales consecuencias de no contar con un mobiliario de acuerdo con la naturaleza antropométrica de un niño de esta edad puede causar dolor en la espalda, hombros y cuello, y potenciales lesiones en el sistema musculoesquelético en edades posteriores”, señalaron los padres de familia en un oficio enviado el 19 de octubre al maestro Giacoman.

agomez@redaccion.diario.com.mx