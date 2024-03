Afectan movimientos a ‘Mexicles’, ‘doblados’ y ‘la Empresa’

El traslado de 82 personas privadas de la libertad (PPL) del Centro de Reinserción Social (Cereso) Número 3 a penales federales, realizado la madrugada del martes, desarticuló ramales de los grupos delictivos Mexicles, Artistas Asesinos y la Empresa, informó el secretario Gilberto Loya Chávez.

En breve se realizará otro traslado de reos de alta peligrosidad, lo que permitirá despresurizar el Cereso que tiene una sobrepoblación de casi mil internos.

“Los principales líderes criminales que estaban dentro de estos penales fueron trasladados al Centro Federal Número 1, o Altiplano; al Federal Número 8, en Sinaloa; al Federal Número 11 en Sonora, al Federal 12 que se encuentra en Guanajuato, el 14 que se encuentra en Durango y el 17 en Michoacán”, informó en conferencia de prensa.

El jefe policiaco dijo que, en esta acción, realizada bajo un fuerte dispositivo de seguridad, participaron mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, que blindaron los perímetros de los centros penitenciaron en Juárez y Chihuahua, ante el temor de una reacción violenta, lo que no ocurrió, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), de la que depende el Sistema Penitenciario.

El operativo de traslado fue encabezado por Ricardo Realivázquez, quien supervisó el ingreso de las PPL a los penales donde purgarán sus sentencias y asistirán, de manera virtual, a las audiencias por los casos que lleven aún bajo proceso penal, se informó.

Durante y después del traslado, corporaciones como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Estatal, reforzaron el patrullaje preventivo en la ciudad para prevenir cualquier posible respuesta de estos grupos delictivos contra la ciudadanía.

Sólo en Chihuahua familiares de internos trataron de impedir el traslado al quemar un vehículo con llantas que atravesaron en vía pública sin ocasionar mayor afectación; las personas no fueron detenidas ni sujetas a sanción, refirió Loya Chávez.

Agregó que las personas transferidas habían cometido delitos graves como: homicidio, fraude, delitos contra la salud, posesión de armamento y cartuchos, robo agravado, evasión, desaparición forzada de personas, secuestro, tráfico de personas, extorsión, delitos sexuales y otros.

Estas personas fueron trasladadas a los centros federales de: Altiplano, en el Estado de México; Norponiente en Sinaloa; Sonora; Guanajuato; Durango y Michoacán.

Dijo que el traslado fue autorizado desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevó varias semanas de organización y en su mayoría los reos ya contaban con una sentencia, como el caso de Francisco Lucio J.H. alias “El Pompín”, quien fue condenado a pasar 249 años de prisión por el delito de homicidio.

Además de Lucio, otros reos que lograron evadirse el pasado 1 de enero del 2023 fueron incluidos en el traslado, entre ellos: Francisco F. O, Osvaldo M. H, integrante del grupo delictivo Artistas Asesinos, Raúl R. R., Jesús Daniel R. P., Carlos Ignacio C. C., Sergio Antonio R. P., Braulio Raúl O. C., el operador financiero de Ernesto “El Neto” Piñón de la Cruz, Jorge Antonio S. B., Isaac R. R., Urbano J. G., Joshua David J. B., quien participó en los disturbios del pasado 11 de agosto del 2022 para evitar, entonces, el traslado de Jesús Eduardo Rodríguez.

Además de David Francisco R., Adán A. M., Héctor Javier O. T., Brian Eduardo S. S., Daniel L. L., José Mario S. H., Ever Armando V. G., Raúl Alfonso L. M., Félix S. H., y José Osvaldo E. N., entre los que se encontraban de los reos recapturados.

Los nombres del resto de los internos no fueron revelados, al referir el secretario que tenía que notificar primero a las familias, por lo que convocó a los interesados a marcar al 911 para ser transferidos al Sistema Penitenciario y les proporcionarán los datos de la reubicación de sus seres queridos.

Operativos simultáneos

De los internos trasladados 117 correspondieron al Cereso Estatal No. 1, ubicado en Aquiles Serdán; 82 al Cereso Estatal No. 3, ubicado en esta ciudad y 10 más estaban en el Cereso Estatal No. 2, ubicado en la ciudad de Chihuahua.

“No teníamos indicio de rescate, por eso el compromiso con la ciudadanía fue prever el estado de fuerza para llevar a cabo este operativo, lo que resultó ser exitoso y no tuvimos ninguna riña, contacto físico ni forcejeo dentro de los penales y en estricto apego a los derechos humanos”, dijo Loya Chávez.

Planean reingeniería para abatir hacinamiento

Cuestionado en torno al uso de celulares dentro del penal, desde donde aún se ordenan asesinatos, como en el caso de Michelle Angélica P.G., dijo que se está trabajando en una reingeniería dentro del Cereso 3, con estos traslados, la construcción de 600 nuevas celdas y en el primer semestre va a abatir el hacinamiento.

Siguen introduciendo objetos prohibidos

Loya Chávez dijo que desde que la SSPE está a cargo del Sistema Penitenciario han asegurado más de 18 mil artículos, incluidos celulares, drogas, chips.

“En muchos casos los familiares logran meter los aparatos tecnológicos, drogas y otras cosas. Hemos logrado detectar personas familiares de las PPL que tratan de burlar la vigilancia e incluso a custodios que han intentado ingresar droga y chips de teléfonos, es un tema que no se ha terminado y los delincuentes siguen tratando de introducir esto”, mencionó.

Destacó que no se cuentan con los suficientes inhibidores de teléfonos celulares que quieren tener dentro de los penales, pero están trabajando con Ficosec y la Embajada de Estados Unidos para poder crear un nuevo modelo penitenciario que próximamente presentarán ante la opinión pública.

Destacó que no se trata sólo de inversión en tecnología, sino en recursos humanos, equipamiento y legislación, para mejorar el marco jurídico y legal con el que trabaja el estado de Chihuahua.