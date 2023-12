Afectan autoestima y desarrollo problemas de lenguaje en niños

Ciudad Juárez.- Los problemas de lenguaje afectan el desarrollo escolar y la autoestima de los niños, para detectar a tiempo esta condición es importante estar atentos desde el primer año de vida para detectar si debe tomar una terapia.

Laura Rocío Moriel Hijar, maestra en Educación Especial, del Centro Psicopedagógico Zarona, explicó que los infantes empiezan a desarrollar el lenguaje con balbuceos, señas y gestos, pero si a los dos años no presentan este tipo de expresiones es un foco rojo.

“Cuando vemos que el niño no balbucea, o que el niño ya tiene dos años y no hace ningún sonido, o no dice ninguna palabra, entonces, ya es un foco rojo, porque a esa edad tiene que decir como mínimo cincuenta palabras, y si al año no hay ni un balbuceo también es un foco rojo”, dijo Moriel Hijar.

Explicó que hay casos en que los menores presentan esta característica, sin embargo, pude ser porque les falte estimulación del lenguaje, y no está relacionado con algún tipo de trastorno. En estos casos se trabaja en terapia en las cuales se les enseñan palabras funcionales.

“Se trabaja desde chiquitos con palabras, con la estimulación del lenguaje mediante palabras funcionales que son cortitas, y que evocan una acción como ven, dame, toma; eso es con los más pequeños, que sería lo ideal para que alcance el desarrollo normal, porque a los tres años ya debería decir ya trescientas palabras, por eso es importante trabajar”, detalló la experta.

Explicó que existen varios factores que pueden influir, estos se presentan por la falta de estimulación verbal desde que están pequeños, una alteración cerebral a nivel neuronal, que no haya conexiones suficientes para que el niño desarrolle el lenguaje, es decir, un problema a nivel biológico, o el entorno.

Dijo que después de la pandemia se duplicó el número de pacientes con problemas de lenguaje, debido a la falta de convivencia con otras personas. De seis niños que se atendían semanalmente con problemas de lenguaje subió a doce.

Moriel Hijar comentó que para detectar el nivel de la condición del paciente realizan una evaluación con una lista de puntos específicos.

En el caso de los menores que no hablan a los seis años podrán apoyarlos para buscar alternativas de comunicación.

“A los seis años es la edad en que se consolida todo el lenguaje, es decir, todos los fonemas y palabras, y si a esa edad no logra ni una sola podemos ir considerando alternativas de comunicación porque probablemente ese niño va a tener otras maneras de comunicarse que no son de un lenguaje hablado”, explicó.

El Centro Zaroma atiende alrededor de 150 pacientes, de los cuales el 60 por ciento es por el Trastorno del Espectro Autista (TEA), y el resto por problemas relacionados con lenguaje y TEA, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), y problemas conductuales.

Los pacientes que acuden por problemas de lenguaje reciben terapia por estimulación de lenguaje, ejercicios, juegos, y actividades lúdicas.

También brindan tratamientos para la dislexia,-invertir letras-, dislalia cuando cambian un sonido por otro que provoca la distorsión de la palabra, tartamudez, o pacientes con algún trastorno de lenguaje adquirido, es decir, que fue por consecuencia de un golpe o un tumor.

Dijo que los tratamientos van acompañados de las atenciones del pediatra, neurólogo o algún otro especialista, de los cuales ellos están atentos.

