Afecta salud de pobladores

Ciudad Juárez— Problemas respiratorios es lo que ocasionó el incendio registrado en la planta de Grupo Cementos de Chihuahua la noche del viernes, comentaron pobladores de Samalayuca.

Jesús Enrique Monsen Rodríguez, empleado de una gasolinera cercana al lugar del accidente, dijo que se encontraba en su turno laboral cuando inició el siniestro, y aunque después se retiró, el malestar en sus vías respiratorias continuaba.

“A mí sí me hizo mucho daño, la verdad. Yo padezco asma y toda la noche no pude dormir por el humo, siempre que empiezan a quemar en la noche, prenden la cáscara de nuez y me perjudica mucho la respiración, ellos dicen que no, pero ellos están adentro, nosotros estamos afuera”, mencionó ayer.

Jesús dijo que tiene cuatro años trabajando en la estación de servicio y en ocasiones ha tenido incluso que llevarse un nebulizador.

Eduardo Martínez, otro empleado, dijo que aunque no tuvieron temor a que el fuego avanzara, el hecho de que las llamas permanecieran por varias horas les causó malestar.

“Empezaba a calar la nariz y los ojos, la misma cáscara trae la nuez y la nuez es muy grasosa; (el incendio) empezó a las 8:30 y como para las 12:00 que me fui seguía prendido, es que lo apagaban y volvía a prender”, compartió.

