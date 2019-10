Afecta recorte a estancias infantiles

Más de 300 mil niños en el país han sido afectados por parte de la Secretaría de Bienestar al quitar el programa de apoyo a las estancias infantiles, señaló Carlos Joel Vargas, abogado general del Frente por los Niños.

Además de que la dependencia “no ha regalado dinero” a nuevos niños, pues los menores que durante el 2019 han ido cumpliendo cuatro años de edad, van quedando fuera del programa.

A esto se incluye que tampoco se ha inscrito a más menores que han cumplido un año de edad y que podrían ser beneficiarios, es decir no se ha actualizado el padrón a favor de los niños, indicó Vargas.

El abogado dijo que hasta el momento, en todo el país más de mil 200 amparos han sido atendidos, de los cuales varios son colectivos, entre madres, padres de menores y estancias infantiles.

“Fácilmente se puede hablar que más de 300 mil niños han sido afectados con estas medidas, sobre todo porque el nuevo programa de regalar dinero de la Presidencia de la República no le ha regalado dinero a nuevos niños, o sea, este año no ha habido nuevas afiliaciones; poco a poco, de ser una plantilla de 300 mil niños ya van en 100 mil menos, el año que entra irán otros 100 mil y así poco a poco se irán acabando porque el nuevo programa no ha hecho afiliaciones nuevas”, mencionó.

Este miércoles 9 de octubre se resuelve la controversia constitucional por parte del ministro Juan Luis González Alcántara, quien propone avalar la desaparición del programa de Estancias Infantiles, reemplazado este año por el reparto de dinero a los padres de familia.

Vargas considera que la votación que se emita sobre esta controversia que no será alentadora para los juicios de amparo que se han levantado en el país.