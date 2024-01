Afecta cierre de la carretera Janos-Agua Prieta a transportistas

Ciudad Juárez.- El cierre de la carretera Janos-Agua Prieta a afectado las exportaciones e importaciones desde hace casi una semana, dijo Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Unión de Transportistas de Juárez.

“Estamos desde la semana pasada, sobre todo los transportistas que tenemos con Sonora, hemos estado varios días que se ha estado interrumpiendo el paso de todos los vehículos, no nada más de carga por la nieve, ahorita desde el sábado no ha podido transitar la carga en ninguno de los dos sentidos y ahí no hay otra más que esperarnos o regresar hasta Durango para poder llegar por la ruta de playa”, mencionó.

Dijo que esto trae afectaciones sobre todo a los operadores por tener que soportar el frío además de que se retrasan en las entregas.

En el caso de quienes se desvían por Durango los costos se incrementan, indicó.

Sotelo mencionó que, de acuerdo a los pronósticos, el clima permanecerá así toda la semana pero aún no se tiene un estimado de cuánta será la afectación económica por el retraso.