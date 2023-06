Afecta a vecinos escombro dejado por la JMAS

Ciudad Juárez.- Vecinos de la colonia Bellavista reportaron que desde hace dos años se realizaron trabajos para arreglar el problema de estancamiento de agua de drenaje en la calle Ignacio Mejía, sin embargo, dejaron el acumulamiento de escombro y tierra en la banqueta de un domicilio de un adulto mayor.

El afectado, Enrique Bañuelos, de 70 años, comentó que el escombro obstruye la entrada de su domicilio, a pesar de que puso su reporte a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), pero no ha obteniendo respuesta.

PUBLICIDAD

Bañuelos dijo que el primer reporte, con número 245939-0, lo realizó en agosto del 2021 debido a que se inundaba la calle por las complicaciones del drenaje que salía de las tuberías y que afectó a varios vecinos.

Posteriormente, la Junta Municipal acudió para hacer las reparaciones; sin embargo, dejaron escombro que se fue a la alcantarilla ubicada en el cruce de las calles Ignacio Mejía e Ignacio Aldama, por lo que los problemas de inundación durante las lluvias provocan que continúe el estancamiento en el drenaje.

Comentó que actualmente han sido varias ocasiones que se ha comunicado a la Junta de Agua para que se lleve el escombro, pero ante la espera, en noviembre del año pasado volvió a llamar para exponer la situación, y generaron otro reporte con número de folio 258777-0; a pesar de continuar quejándose, no han atendido su petición.

“Tengo que pagar para que vengan y barran la calle, me dejaron el escombro ahí, y ya me cansé de hablar para que lo quiten, el problema fue que abrieron la calle para cambiar una tubería porque los vecinos de enfrente tenían problemas, y vinieron y me lo dejaron a mí, me obstruye la entrada, hasta los niños que juegan con las piedras del montón, y me quebraron los vidrios de las ventanas, ya es mucha la afectación, y aun así no quedó bien arreglado porque cada 15 días o cada mes se tapa el drenaje”, dijo el afectado.

Por su parte Adriana Lozano, vecina del lugar, dijo que a ella también le afecta el escombro, ya que cada vez que llueve el agua arrastra la tierra y se tapa la alcantarilla de su domicilio.

“A mí me afecta mucho, ya lo han reportado muchas veces, esperemos que ya nos hagan caso”, dijo Lozano.

Para conocer la versión de la dependencia se pidió información a través de Daniel Valles, vocero de la JMAS, quien comentó que revisarán el caso.

vdominguez@redaccion.diario.com.mx