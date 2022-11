Afecta a vecinos deslave en colonia Vicente Guerrero

Ciudad Juárez.— Un deslave en la calle Juan Mata Ortiz en la colonia Vicente Guerrero, a causa de una fuga de agua, ha ocasionado diversas problemáticas a los vecinos de este sector de la ciudad; expusieron a El Diario que a pesar de los reportes que han realizado a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), ésta ha ignorado dicha situación.

María Celia Quiñonez es una de las afectadas por el deslave, ya que la tierra bloqueó una de las puertas de su hogar, además el agua que está saliendo de la alcantarilla entra por su casa y ha causado afectaciones en las paredes, explicó.

“El drenaje colapsó hasta abajo y vinieron y lo destaparon, pero ahora otra vez es el drenaje, sigue tirando agua y una de mis paredes ya se está remojando; el sábado les hablamos a los de la Junta de Agua por lo mismo, porque empezó a chorrear el agua y no vinieron, ahorita ya les hablé y me dieron otro número de reporte pero no han venido”, explicó la afectada.

Señaló que con sus ingresos instaló escaleras y adecuó el lugar para que sus vecinos pudieran pasar por un costado de su vivienda, el cual ahora se encuentra bloqueado por el deslave que ocurrió.

En el lugar se puede observar agua encharcada y cómo el líquido se acumula en el exterior del hogar de Quiñonez.

La entrevistada explicó que algunos de sus vecinos salen a trabajar desde las 6:00 de la mañana, y aunque la zona está alumbrada, temen que nuevamente ocurra un deslave y pueda afectar a alguna persona o menores que pasan por el lugar para ir a sus escuelas.

“Toda la gente de abajo no puede subir por ahí porque está bien feo, yo les puse una banqueta y unos escalones y ahora por donde pasa la gente, los muchachitos que van a la secundaria también por aquí pasaban, es que no tenemos calles abiertas nosotros, todas estas calles no tienen bajadas ni salidas”, explicó María Celia Quiñonez.

Indicó que el sábado 26 realizó un reporte a la JMAS, así como el pasado martes 29 del mes en curso, y hasta el momento el organismo no ha acudido al sector para dar solución a dicha problemática.

El Diario se puso en contacto con Sergio Nevárez, titular de la JMAS, quien señaló que atenderán la situación de dicho sector.