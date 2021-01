Advierten sobre podas inadecuadas

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— La poda de árboles debe ser sólo con el fin de eliminar ramas secas, enfermas o mal orientadas, no se recomienda cortar todas las ramas, ya que esto reduce el ciclo biológico del árbol y lo hace muy susceptible a las enfermedades, quitándole años de vida o provocando que se seque, dio a conocer el agrónomo Daniel Delgadillo Díaz, coordinador de la asociación ambientalista Árboles en Resistencia.

Asimismo, dijo que se recomienda hacer podas entre los meses octubre y marzo, ya que es cuando disminuye la circulación de savia en la planta, pero lo más recomendable es hacerlo a finales de invierno antes de que aparezcan los nuevos brotes.

Por su parte, personal de la oficina de Comunicación Social de la Dirección de Servicios Públicos Municipales informó que debe aprovecharse la temporada invernal para llevar a cabo este proceso de corte en las plantas, además de que se sugiere contratar a una persona capacitada y no podar árboles si no se tiene el conocimiento para ello.

Comentaron que los cursos de poda que ofrece cada año personal de la Dirección de Parques y Jardines, este invierno no se pudieron organizar debido a la contingencia sanitaria por Covid-19.

Sólo hay dos tipos de poda, éstas son la de formación y la de mantenimiento; la primera regularmente se hace en el vivero o cuando el árbol esta recién plantado, y es con la finalidad de levantar la copa para darle su forma definitiva, indica Delgadillo.

La poda de mantenimiento es sólo con el fin de eliminar ramas secas, enfermas o mal orientadas, es decir, que están sobre una barda, están hacia una ventana o un cable de electricidad, comentó.

‘Cada corte es una herida que se le ocasiona al árbol’

Delgadillo enfatizó que en la poda, el árbol no debe quedar con los troncos mutilados, como acostumbran dejarlos muchos juarenses cuando dicen que los podan, pero lo que hacen es dañarlos recurriendo al desmoche.

“Cada corte es una herida que se le ocasiona al árbol, además de que es por donde puede ser atacado por hongos y bacterias, aparte de que se le afecta en el crecimiento y en su estructura; ninguna rama debe ser cortada sólo por ocurrencia, pero desafortunadamente es lo que hacen quienes dicen que podan”, señala el ambientalista.

Lo que menos se recomienda es el desmoche, esto es, la eliminación de todas las ramas, como vemos que hacen durante las supuestas podas en la ciudad, ya que esto reduce el ciclo biológico del árbol y lo hace muy susceptible a las enfermedades, quitándole años de vida o provocando que se seque, dijo el agrónomo.

El dirigente de Árboles en Resistencia dijo que la poda debe ser equilibrada, los cortes deben hacer en bisel (diagonal), para evitar que la rama se pudra por acumulación de humedad y no podar más de la tercera parte de la copa.

Delgadillo destacó que con el corte desmedido de ramas, lo único que se le está provocando al árbol son daños, por lo que esta práctica debe ser erradicada por quienes dicen que podan.

Explicó que en Ciudad Juárez los árboles tienen en contra la falta de riego, el desmoche de ramas y el encalado cuando lo podan, y esa es la peor práctica que se sigue en esta ciudad, pues la cal daña la planta y el suelo, no le beneficia en nada, menos en combatir las plagas.

Por su parte, personal de Comunicación Social de Servicios Públicos Municipales dio a conocer que con base en los registros que tienen, durante diciembre pasado, empleados de la Dirección de Parques y Jardines podaron mil 241 árboles.

Asimismo, señalaron que la recomendación es contratar a una persona capacitada y evitar la poda de árboles si no se tiene el conocimiento, si no están capacitados o no tienen el permiso para podar.

Se dio a conocer que en caso de ser una emergencia, ya sea que el árbol se esté cayendo o toque cables de electricidad o de algún otro servicio, pueden solicitar el servicio de apoyo en Parques y Jardines, al teléfono número 656-737-0230.