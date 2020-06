Advierten sobre alza en fraudes telefónicos

Tomada de Internet

Ciudad Juárez.- Los fraudes telefónicos en los que se exige dinero van a la alza en Ciudad Juárez, informó el titular de la Fiscalia General del Estado (FGR) zona Norte Jorge Nava López al señalar que muchas llamadas provienen de reclusorios del sur del país así como de personas que aprovechan la contingencia sanitaria.

El funcionario indicó que las modalidades que se están dando son la simulación de secuestros, fingir que hablan de alguna institución bancaria para pedir información de los titulares de cuentas así como hacerse pasar por dueños o gerentes de empresas y ordenar a los empleados que tomen dinero y hagan depósitos.

En los meses de mayo y junio se ha registrado un repunte en estas conductas que dijo no son extorsiones si no fraudes telefónicos. Adicionalmente se han registrado casos de personas que si están incurriendo en el cobro de piso a conocidos, como ex empleados, familiares y amigos.

Nava indicó que está por iniciar una campaña preventiva y se recomienda a los juarenses que los niños y personas menores de edad no respondan los teléfonos así como no aportar información confidencial a nadie.

Además indicó que se promueven varias acciones en conjunto con el Gobierno Federal como la actualización de bancos de voz de todas las personas privadas de la libertad y solicitar órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables.