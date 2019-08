Advierten riesgos del ‘sexting’

Estudiantes del Colegio de Bachilleres (Cobach) y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) conocieron los riesgos de exponer su intimidad en redes sociales y las consecuencias que genera la vulnerabilidad de su dignidad, que pueden llegar hasta las extorsiones y violaciones.

Fernando de la Fuente, presidente de la Fundación Sofía México y quien ofreció la conferencia magistral ante más de cinco mil estudiantes, sostuvo que los padres deben tener supervisión y responsabilidad en el cuidado de sus hijos, al dotarlos de teléfonos y computadoras.

“Todos los estudios demuestran que las víctimas del ‘sexting’ o pornografía de venganza no tenían a sus padres a un lado y éstos no hicieron su labor de estar al pendiente de sus hijos”, aseveró.

Marisol, estudiante del Cobach plantel 9, dijo que conocía la gravedad de este delito, tipificado desde el 2017 en el Código Penal del Estado de Chihuahua, sin embargo, expuso que para ella lo más grave era que una de las consecuencias del “sexting” es la violación, como le ocurrió a una persona cercana a su familia.

“Me parece que el ‘sexting’ es muy grave y es algo de lo que todos tenemos que hablar”, dijo la estudiante.





Celular es igual de dañino que una pistola, advierten

Ante los estudiantes de nivel medio superior y superior, el ponente aseguró que un smartphone puede resultar igual de dañino que una pistola o un cuchillo.

“Es capaz de matar gente una vez que se extorsiona o difunde material que afecta la moral de las víctimas que comparten imágenes desnudas”, planteó.

Explicó que Fundación Sofía México surgió años atrás cuando una de sus alumnas, en una universidad en Puebla, pasó por una situación de vulnerabilidad de su privacidad y daño moral, lo que la llevó a atentar contra su vida, lo que afortunadamente no logró, y por ese caso tomó la decisión personal de ayudar a los jóvenes que pasan por una situación de este tipo.

“Este es un tema duro, así que les pido que reciban lo que les diré con el corazón y no con su mente, para que esto que les digo lo puedan usar para cuidar a sus seres queridos y evitar que sean lastimados de esta manera”, señaló al inicio de la conferencia.

En México, el término conocido como porno de venganza, es un delito penado por la ley, ya sea con dolo o no, sin embargo, a pesar de ser prohibido, en el país no existe legislación al derecho al olvido, es decir, que no se puede obligar a que una imagen sea eliminada de la red. Se quedan ahí para siempre.

“Internet no tiene palabra de honor, el hecho de que sepamos usar la tecnología, no quiere decir que sepamos cuidarnos. No puedes darle a tus hijos un teléfono sin enseñarlos a usarlos, los padres deben acompañar a sus hijos a aprender a usar la tecnología”, advirtió.

Agregó que existe una controversia porque el “sexting” como tal no es un delito, el delito es la conducta atípica de la difusión de la imagen con la finalidad de lesionar, pero ya es un avance que el legislador de Chihuahua se preocupe por sancionar, nadie habla de ese tema porque es peligroso y genera millones de pesos al año.

Ejemplicó con el puerto de Acapulco, catalogado como la ciudad número uno en la producción de pornografía infantil en América Latina, con ganancias hasta por 30 mil millones de pesos anuales.

De la Fuente alertó a los padres, porque cada vez es más baja la edad de niñas y niños que están compartiendo sus imágenes.

“La edad promedio es de 6 a 11 años de edad, el tipo de imagen que se expone es del niño en su totalidad tocando sus partes privadas o utilizar algún objeto externo para manipularlas sobre su cuerpo, el alcance es de por lo menos 270 mil reproducciones cada hora en las plataformas digitales”, explicó.

Agregó que existen detectados mil 300 sitios web de pornografía infantil en México y diariamente los usuarios realizan 116 mil búsquedas.

Agregó que al material de los menores que es compartido se le conoce como “Caldo de Pollo”. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)

[email protected]