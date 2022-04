Advierten riesgo de corrupción en contratos de bacheo

El Plan Estratégico de Ciudad Juárez advirtió riesgos de corrupción en la asignación de tres de nueve contratos de obras de bacheo emitidos en lo que va de la actual administración municipal.

En estos casos, por los que el Municipio pagó 14.8 millones de pesos en conjunto, la organización presentó la plataforma Mapeando la Corrupción, herramienta que, dijo, permite detectar riesgos y redes de corrupción en las compras y contrataciones públicas.

Con ella se detectó que en estas tres contrataciones hubo riesgos “por colusión por precio” y de “concurso dirigido”.

En un primer caso, en el que señala este riesgo de “colusión por precio”, observa un contrato por 7.6 millones de pesos entregado al proveedor RT de Juárez, S. de R. L. MI por el suministro de mezcla asfáltica para los polígonos 1 y 4 de la ciudad.

Según el argumento de Abelamar Chacón, integrante del Plan Estratégico, la diferencia entre el monto base presupuestado, que fue de 7.8 millones de pesos, y el monto finalmente contratado, es lo que hace sugerir dicho riesgo.

“Entre el precio que ofreció el proveedor y el tope presupuestal hay una diferencia del dos por ciento; el proveedor estuvo muy cerca del tope, entonces eso es un riesgo de corrupción”, señaló.

El segundo contrato para la aplicación de mezcla asfáltica por 3.4 millones de pesos fue dado vía licitación pública a Edgar Balderrama Cereceres en asociación con César Alejandro Quezada Arellano.

Aquí hubo riesgo de concurso dirigido debido a que de los cuatro participantes, sólo resultó solvente la propuesta de la empresa ganadora, dijo Chacón.

“Tiene que ver, en este caso particular, que de entre los participantes se fueron descartando por distintas razones: unos no presentaron documentaciones, otros no se presentaron, y al final quedan elegibles estos empresarios”, refirió.

Y por último, señaló el convenio de obra pública firmado con Constructora Anglo S. A. de C. V., por 3.6 millones.

En la licitación, el resto de los empresarios participantes no cumplió con los requisitos de la convocatoria o de plano no asistieron, “se fueron descartando en el proceso por alguna razón de elegibilidad”.

De los nueve contratos para bacheo tuvo riesgo de corrupción el 33 por ciento y presentan alto riesgo de corrupción, agregó.

Al presentar ayer el programa #OjoConElBache en conferencia de prensa, se estableció que entre 2017 y 2021, la pasada administración municipal asignó 247 millones de pesos en trabajos de bacheo.

Mientras que la presente ha hecho un gasto de 66.5 millones para el mismo tipo de obras.

Asimismo, se informó que la estrategia del Municipio en bacheo abarca seis polígonos de intervención, se han emitido seis contratos con el mismo número de empresas para la aplicación de mezcla y otros tres con empresas para el suministro de esta misma.

En el informe se dio a conocer, también, que, en 80 tramos intervenidos y mil 905 baches tapados, se detectaron 70 incidencias “con deficiencias técnicas de aplicación”.

También, que se recibieron observaciones ciudadanas que tienen que ver con que “debido al severo deterioro que presentan algunas de las calles que se están revisando, estas son susceptibles de repavimentación y no de bacheo”.

“La ciudadanía refiere molestias e inconformidades derivadas de las zanjas que abren la JMAS y Gas Natural del Norte. Señalan que es deber del Municipio establecer mecanismos para exigir la reparación inmediata de las calles una vez terminadas las obras”.

También, que la ciudadanía indica que el escombro generado en el proceso de bacheo debería ser removido a la brevedad, puesto que hay casos en los que dura incluso más de una semana.